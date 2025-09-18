Yleisurheilun Tokion MM-kilpailuissa torstaina kisaavat Ella Junnila korkeushyppykarsinnassa ja Eveliina Määttänen 800 metrin alkuerissä. Kattaukseen kuuluu myös muun muassa miesten keihäsfinaali. MTV seuraa tapahtumia tässä artikkelissa.

Klo 13.47: Julius Yego heittää toisellaan 85,54 ja nousee keihäsfinaalissa viidenneksi. Mutta pyörähtikö kenialaisen nilkka? Tuskaiselta näyttää liikkuminen heiton jälkeen.

Klo 13.43: Tilanne keihäässä elää. Anderson Peters nousee kärkipaikalle toisen kierroksen tuloksellaan 87,38. Thompson nyt toisena (86,67) ja Yadav kolmantena (86,27).

Klo 13.41: Julian Weber keihäsfinaalissa kolmossijalle. 86,11 toisella laakilla. Koko kärkikolmikko on 86:n tuloksissa.

Klo 13.38: Sachin Yadav kampeaa keihäsfinaalissa toiseksi: 86,27 irtoaa intialaisen avausvedolla.

Klo 13.36: Ella Junnila pudottaa avauskorkeuden 183 myös kolmannellaan. Suomalainen jää korkeuskarsinnassa ilman tulosta. Vaikealle kaudelle surkea päätös.

Klo 13.35: Ella Junnilan vaikeudet jatkuvat. Suomalainen pudottaa korkeuskarsinnassa 183 myös toisella yrityksellä.

Klo 13.34: Julius Yegolle avausnykäisyllä vaatimaton 76,58, mutta Yhdysvaltain jokerikortti Curtis Thompson siirtyy sen jälkeen keihäsfinaalin johtoon melko väkevällä kaarella 86,67.

Minkä verran eilinen karsinta mahtaa painaa tänään keihäsmiesten jäsenissä? Palautumisaika finaaliin jäi vähiin.

Klo 13.32: Sitten kiskaisee Intian olympiavoittaja Neeraj Chopra. 83,65. Ei vielä megaheittoja.

Klo 13.31: Pakistanin olympiavoittaja Arshad Nadeem nakkaa puolestaan 82,73. Keihäsfinaali on käynnistynyt varsin tasaisissa merkeissä.

Klo 13.30: Saksan Julian Weber avaa keihäsfinaalin noteerauksella 83,63. Grenadan Anderson Peters vastaa 84,59:llä. Kelpo kaaria, mutta ei näille huippumiehille vielä superia.

Klo 13.26: 11 naista on jo ylittänyt korkeuskarsinnassa aloituskorkeuden 183 ensimmäisellä yrityksellään.

Klo 13.18: Ella Junnila aloituskorkeudessa 183. Hän ottaa vauhdin kertaalleen uusiksi, minkä jälkeen hän pudottaa riman. Karu alku.

Klo 13.04: Eveliina Määttäsellä on alkuerässään 800 metrillä kauden huonoin tilastoaika. Vahvaa onnistumista häneltäkin vaaditaan jatkopaikkaan.

Klo 13.02: Vielä katsaus eilisiin miesten keihäskarsinnan tuloksiin: peräti 22 miestä ylitti 80 metriä, 8 ukkoa 84 metriä ja 5 äijää 85 metriä.

Karsinnan kovimman kaaren 89,53 sipaisi Grenadan Anderson Peters, kaksinkertainen maailmanmestari. Viimeisenä 12:ntena finaaliin selvinneen Sri Lankan Rumesh Tharanga Pathiragen noteeraus oli 82,80.

Eiköhän tässä kelpo keppifinaali saada.

Klo 12.45: Korkeudessa on mukana viisi tänä vuonna kaksi metriä ylittänyttä naista. Vuoden kovin tilastotulos on Australian Nicola Olyslagersilta, joka on pompannut Oseanian maanosan ennätykseksi 204.

Klo 12.38: Vain kahdella karsinnan 36 hyppääjästä on tältä vuodelta huonompi tilastotulos kuin Ella Junnilalla, jonka kauden paras on 188: Slovenian Lia Apostolovski on päässyt tänä vuonna 186, Kolumbian Hellen Tenorio 182. Tämä kertoo paljon siitä, miten altavastaajana Junnila lähtee nyt tavoittelemaan paikkaa 12 loppukilpailijan joukkoon.

Junnila hyppää karsintaryhmässä A. Siinä on tasan puolet hyppääjistä, 18, ja loput 18 ovat ryhmässä B.

Klo 12.32: Loppukilpailut käydään tänään miesten keihään lisäksi naisten kolmiloikassa (klo 14.55) ja sekä miesten että naisten 400 metrillä (klo 16.10 ja 16.24).

Klo 12.30: Miesten keihäänheiton finaali käynnistyy 13.23. Se käydään historiallisesti ilman suomalaisia, mutta eilinen kovatasoinen karsinta lupailee herkullista loppukilpailua.

Naisten 800 metrin alkuerät painellaan kello 13.55 alkaen. Eveliina Määttänen on viidennessä erässä, joka on määrä juosta kello 14.30. Erien kolmen kärki jatkaa suoraan, minkä lisäksi jatkopaikka on luvassa kaikkiaan kolmelle aikavertailulla.

Määttäsen kauden paras noteeraus on 2.01,13.

Klo 12.25: Tervetuloa torstain MM-yleisurheiluseurannan kuvainnollisille lehtereille. Kisapäivä starttaa Suomen aikaa kello 13.05 naisten 5 000 metrin alkuerillä, minkä jälkeen kello 13.15 vuoroon pääsee naisten korkeuskarsinta.

Korkeuskarsinnassa hyppää Ella Junnila, vuoden 2021 sisäratojen EM-pronssimitalisti. SE-nainen ei ole ollut tänä vuonna parhaassa vireessään. Hän on ylittänyt tällä kaudella parhaimmillaan 188 kolmessa eri kisassa, mukaan lukien kaksi viime otatusta.

Karsintaraja on peräti 197, sama kuin Junnilan viimevuotinen Suomen ennätys, joskaan aivan siihen ei tarvinne yltää. Loppukilpailupaikka vaatinee silti Junnilalta kauden parasta.