Aitajuoksija Nooralotta Neziri kertoo Ylelle, ettei halua kommentoida polvivammansa laatua tarkemmin vielä tässä vaiheessa.

Neziri on paikalla Tokion MM-kisoissa, mutta hänen osallistumisensa estyi viimeistelyharjoituksissa tulleen pahan polvivamman takia.

Kun tapaturmasta on kulunut viikko, hän oli valmis kommentoimaan tapahtunutta Ylelle.

– Kyllä ne ekat päivät olivat... olin jotenkin tosi pois tolaltani, Neziri kertoi Ylen haastattelussa.

– Heti aamulla, kun heräsin, alkoi vain itku, mutta jotenkin on sitten tullut itkettyä ja purettua sitä, niin olo kohenee.

Neziri kertoo olevansa ällistynyt kaikesta saamastaan tuesta ja tuntemattomien viesteistä. Loukkaantuminen on selvästi herättänyt suomalaisissa myötätuntoa.

Tarkemmin Neziri ei tässä vaiheessa halunnut kertoa vammaansa.

– Päädyin siihen, että en halua kommentoida vamman laatua tarkalleen ennen kuin on oikeasti suomalainen lääkäri päässyt katsomaan magneettikuvat. Nyt olen täällä käynyt magneetissa, ja ollaan aika lailla japanilaisten puheiden varassa, Neziri totesi.