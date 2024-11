"Se on Venäjän heikkous" – Putinilla on yksi iso ongelma Trumpin kanssa

Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden "jääkauden" päättymisestä on merkkejä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila MTV Uutisille.

Jääkauden päättyminen on suorassa yhteydessä Ukrainan kohtaloon.

– Koko ajan on korostettu, ettei mitään tehdä, ilman että Ukraina on neuvottelupöydässä. Nyt Donald Trump on tehnyt siirtoja, jotka ovat Vladimir Putinin mieleen, Lassila sanoo.