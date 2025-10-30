Juuri nyt Avaa

– Tuntuu vähän siltä, että tässä vedätetään länttä, Liuhto sanoo.

Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi STT:lle, että Lukoilin todellinen omistajuus ei vaihdu Venäjältä pois Gunvorin jo aiemmin tunnettujen Venäjä-yhteyksien takia.

Timthsenko on tullut Suomessa tunnetuksi yhtenä entisenä Helsingin areenan omistajana, ja hänellä on myös Suomen kansalaisuus.

Lukoil kertoi hyväksyneensä tarjouksen sitoutuen olemaan neuvottelematta muiden mahdollisten ostajien kanssa.

"Tuntuu, että tässä vedätetään länttä" – Lukoil myy Teboilin Venäjään kytkeytyvälle yritykselle

– Jotain tällaista odotin. Hankitaan peitefirma tähän hommaan, ja toiminta jatkuu sen kautta, Liuhto muotoilee.

– Venäläiset ovat myyneet venäläisille, hän sanoo STT:lle.

"Lähes satavarmasti yhteyksiä Kremliin"

Gunvor on virallisesti ollut ruotsalaisomistuksessa ja välttänyt näin Venäjä-pakotteet. Helsingin yliopiston Tynkkysen mukaan yhtiöllä on kuitenkin "lähes satavarmasti" yhteyksiä Kremliin asti.

– Venäjän öljykaupassa ei ole yksityisiä ja riippumattomia toimijoita, vaan Venäjän öljyvirta on (presidentti Vladimir) Putinin ja tämän hallinnon kontrollissa.