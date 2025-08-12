Tyly Trump-Putin-arvio: "Lässähtää pannukakkuna – Venäjän odotus utopistinen"

Euroopan johtajat ja myös 22 maan parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat vaativat erillisissä julistuksissaan Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttejä Donald Trumpia ja Vladimir Putinia kunnioittamaan Ukrainan itsemääräämisoikeutta Alaskassa perjantaina järjestettävässä tapaamisessa.

Johtajat korostavat, että Ukrainan tulevaisuudesta voivat päättää vain ukrainalaiset itse.

Venäjä ei myöskään pyri lopettamaan sotaa vaan valmistelee parhaillaan uusia iskuja Ukrainaan, sanoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Odotukset perjantaille eivät ole siis kummoiset.

– Mitään merkkejä lopettamiselle, tai sille että Putin olisi valmis sodan lopettamaan ei valitettavasti ole, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Myös presidentti Trump sanoi eilen Valkoisessa talossa, että hän ei odota tapaamiselta paljoa.

Jo neuvotteluiden aloittaminen ilman Ukrainaa on voitto Venäjälle. Mistään ratkaisevista vakavista kysymyksistä tuskin tullaan keskustelemaan. Jos esimerkiksi Ukrainan Nato-jäsenyys nousee esiin, Venäjä ampuu kysymyksen alas.

– Putin on kyennyt kääntämään aloitteen itselleen, Lassila sanoo.

Perjantai lienee taas Venäjälle uusi yritys ostaa aikaa. Mutta, Trumpin langettamat uhkaukset ovat voineet olla mahdollinen lähtölaukaus sille, että Putin on ollut edes halukas tapaamiseen; osoitus siitä, että Trumpin painostus Venäjää kohtaan on ainakin osittain toiminut.

– Toisaalta, Putin on toistaiseksi onnistunut hyödyntämään Trumpin neuvottelutaktiikkaa, Lassila jatkaa.

– Kovat uhkaukset, mitä Trump heittää, ovat usein uhkauksiin verhottuja kutsuja. Putiniin se tuntuu toimivan harvinaisen huonosti. Putin osaa vetää oikeista naruista ja mielistelee Trumpia, vie keskustelua semmoiseen suuntaan, joka välttää sen, ettei todella vaikeista kysymyksistä niinkään puhuta, hän arvioi.

Parasta olisi, jos "Trump leipääntyy"

Paras mahdollinen lopputulos perjantaille on, että Trump ja Putin eivät lähenny keskenään ja päädy johonkin ratkaisuun, joka olisi niin Ukrainalle kuin Euroopallekin kammottava.

Todennäköisempää on, että Putin ei anna piiruakaan periksi.

Presidentti Zelenskyi voisi olla avoin alueluovutuksille, jos Ukraina saisi länneltä sitovat turvatakuut. Mutta niin kauan kuin Venäjä ei kohtaa länneltä sitä uhkaavaa, todellista painetta, se jatkaa sotaa.

Venäjä ei kuitenkaan ole saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Lassilan mukaan Venäjä ei ole sellainen suurvalta, kuin se väittää olevansa.

Jos se olisi, sen ei tarvitsisi välittää Yhdysvalloissa, tai siitä, kuka Yhdysvaltoja johtaa.

– Venäjällä on paineita jonkinlaiseen diplomaattiseen ratkaisuun, joka sille on siedettävä, Lassila arvioi.

Lassilan mukaan Venäjälle pitäisi antaa enemmän signaaleja siitä, että Ukrainaa ei missään nimessä jätetä. Niin kauan kuin Venäjä on valmis jatkamaan etenemistään Ukrainassa, se ei pelkää sotilaallista yhteenottoa lännen kanssa.

– Se olisi sellainen tekijä, joka olisi Venäjälle valinnan paikka. Se ei ole siihen valmis.

Lassilan mukaan Euroopassa ei kuitenkaan ajatella koko asiaa. Toimia sitovista turvatakuista Ukrainalle ei esimerkiksi ole tehty.

Venäjä lopettaa etenemisensä vasta, kun paine on tarpeeksi suuri.

Venäjä voisi siis jatkaa etenemistään alueluovutussopimuksesta huolimatta.

– Kaikki ymmärtävät sen, että Venäjä jatkaa takuulla eri toimin etenemistä tai pyrkii laittamaan tilannetta yhä enenevimmissä määrin siihen suuntaan, jossa Ukraina tehdään yhä haavoittuvaisemmaksi, Lassila summaa.

"Ei mitään positiivista"

Venäjän päätavoite ei ole saavuttaa alueita Ukrainasta, vaan pysäyttää täysin sen länsimaalaistuminen. Venäjä tahtoo Ukrainan palaavan tilanteeseen ennen vuotta 2013, jolloin Ukraina oli vielä pitkälle Venäjän talutusnuorassa.

– Tämä on Venäjältä utopistinen odotus, koska Ukrainan yhteiskunta on kerta kaikkiaan tullut venäläisvastaiseksi sodan seurauksena, Lassila sanoo.

Venäjällä on silti edellytykset pitää Ukraina epävarmana ja haavoittuvaisena.

Kaiken tämän lisäksi Lassila muistuttaa, että tieto mitä presidentti Putinille syötetään, ei ole realistista. Putinilla ei ole ajankohtaista ymmärrystä sodan tilanteesta.

Lassilan mukaan on hyvin epätodennäköistä, että perjantain neuvotteluissa saavutettaisiin mitään positiivista Ukrainalle.

– Mitä voimme perjantain neuvotteluista odottaa, että ne lässähtävät pannakakkuna ja Trump entisestään leipääntyy Putinin petollisuuteen ja siihen, ettei Venäjä tunnu joustavan missään. Se voi johtaa siihen, että Venäjällä Medvedev taas kaivetaan jostain rankkitynnyristä ja hän voi lähteä taas julistamaan uhoaan Trumpin suuntaan.

Tällä Lassila viittaa presidentti Trumpin ja turvallisuusneuvoston puheenjohtajan Dmitri Medvedevin vastikäiseen piikittelyyn X:ssä, joka johti lopulta siihen, että Trump siirsi ydinsukellusvaneitä lähemmäs Venäjää.