Helena Petäistön kolumni: Yhdysvaltoja johtaa pian tuomittu rikollinen ja Venäjää etsintäkuulutettu diktaattori – molempien kätyri istuu EU-pöydässä

Trump tiesi, että on aivan yhdentekevää, mitä hän sanoo. Tärkeintä on sympaattinen kuva, sillä ainoastaan se iskostuu ihmisten mieleen.

"Kaksoisagentti"

Tähän asti Orbán on tunnetusti tanssinut Putinin pillin tahtiin. Nyt EU-pöydässä istuu siis varsinainen kaksoisagentti, kun Orbán on siellä sekä Trumpin että Putinin silmät ja korvat.

Molempien suhteen Eurooppa on kehnosti valmistautunut, vaikka väittääkin puheissaan päinvastaista. Trumpin voiton myötä on herätyskello soinut viimeistä kertaa.

Euroopan maat samassa veneessä

Saksan liittokansleri Olaf Scholz puolestaan ei ilmestynyt ollenkaan Euroopan poliittisen yhteisön kokoukseen. Eurooppalaisen yhteistyön ehdoton vaatimus ei voisi todellakaan osua huonompaan rakoon juuri, kun Saksan hallitus on kaatunut ja myös Macron on yhtä voimaton kotimaassaan viime kesän ennenaikaisten vaalien jäljiltä.

Samalla on kaiken pohja, Ranskan ja Saksan yhteistyö, on rapautunut lähes toimintakyvyttömäksi. Macron tiettävästi soittikin Scholzille välittömästi Yhdysvaltain vaalitulosten jälkeen ja yritti puhua yhteistyön puolesta.

Pikku-Kiina

Hän on siis ottanut opikseen vuoden 2016 mokasta, jolloin häneltä pääsi lipsahtamaan Trumpin voiton jälkeen, että kyseessä on ”ihan kamala shokki”.

Ukrainan diili?

Ukrainan presidentti Volodimir Zelensky oli myös paikalla Budapestissä, eikä hän kätkenyt huolestuneisuuttaan. Mutta on ollut myös aika yllättävää todeta, että ukrainalaiset ovat lopultakin olleet niin kyllästyneitä presidentti Joe Bidenin vitkutteluun ja rajoituksiin, että edes Putinia ihailevan Trumpin voitto ei heistä tunnukaan välttämättä niin pahalta kuin on luultu.

Myös brittilehti The Economist on samoilla linjoilla. Lehden mukaan republikaanikenttä ei halua, että Trump sallisi Ukrainan häviön. Ehkä tässä olisi taas sellaisen diilin paikka, joita Trump harrastaa. Hinta voisi olla esimerkiksi pääsy Ukrainan luonnonvaroihin.

Tämä kaikki on pelkkää spekulaatiota, ja ainoa varma asia on Trumpin arvaamattomuus. Ehkä myös hänen turhamaisuutensa.

Transatlantiset suhteet

Sehän tässä on nähty, ettei läheskään kaikille EU-maille vaaran tunne ole tullut kovin vahvaksi edes Ukrainan sodan ansiosta. Suomen kaltaisia puskurivaltioita on välissä tarpeeksi tuomaan muille turvallisuutta.

Italialaisilla on valtava yhdyskunta rapakon takana, joten maa on perinteisesti aina ollut transatlantisten suhteiden suuri vaalija. Mutta siinä missä populistijohtaja Matteo Salvini on Trumpin mies, pääministeri Georgia Meloni on sitä paljon vähemmän. Puolassa presidentti Duda on Trumpin kannattaja, kun taas pääministeri Donald Tusk on suuri eurooppalainen.