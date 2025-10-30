Teboil kertoi torstaina, ettei se kommentoi omistajansa öljy-yhtiö Lukoilin hyväksymää ostotarjousta.
Teboilin omistava Lukoil ilmoitti aiemmin tänään torstaina hyväksyneensä ostotarjouksen kansainvälisistä omistuksistaan Gunvorilta.
– Seuraamme tilannetta tarkasti ja tiedotamme siihen liittyen, kun asiat ovat selvillä, Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt kommentoi STT:lle tekstiviestitse.
Sidosryhmille lähettämässään kirjeessä Teboil kertoi, että sen omistus siirtyy venäläiseltä Lukoililta venäläistaustaiselle Gunvor-konsernille. STT on nähnyt Teboilin lähettämän kirjeen.
Myynnin taustalla ovat Lukoilia vastaan asetetut pakotteet.
Teboil kertoo kirjeessään, että se ryhtyy kaikkiin kaupallisesti kohtuullisiin toimiin täyttääkseen velvoitteensa, joiden toteutus on saattanut viivästyä pakoterajoitusten, operatiivisten sopeutusten tai käynnissä olevien siirtymävaiheiden vuoksi.