Venäjä on sodassa nyt niskan päällä – nämä ovat Ukrainan oljenkorret 2:02 Katso myös: Panssariajoneuvo evakuoi ukrainalaisia siviilejä Pokrvoskista tulituksen keskellä (25.10.). Julkaistu 46 minuuttia sitten Anna Egutkina anna.egutkina@mtv.fi Ukraina on vaarassa menettää Venäjälle yhden Donbasin alueen viimeisistä suurista kaupungeista. Venäjä etenee hitaasti, mutta varmasti. Ukrainalla ei mene rintamalla hyvin. Ukrainalaisen Pokrovskin kaupungin hallinnasta on taisteltu kiivaasti jo kuukausia. Pokrovsk on yksi Donbasin alueen viimeisistä suurista kaupungeista, joka on edelleen Ukrainan hallinnassa. Venäjän oppositiomedian mukaan tilanne on Ukrainan kannalta kriittinen. Venäjän armeija on median mukaan lähes vallannut Pokrovskin. Venäjän armeija ei ole onnistunut 14 kuukauteen valloittamaan Pokrovskia, jonka kautta Ukrainan joukot saavat tarvikkeita Donbasissa. Viime päivinä tilanne on kuitenkin vaikeutunut huomattavasti, ja Ukrainan armeija saattaa tarvita merkittävää vahvistusta estääkseen kaupungin valloituksen, The Moscow Times kirjoittaa. Tilanne Pokrovskissa ei tosiaan näytä Ukrainan kannalta hyvältä, myöntää apulaissotilasprofessori Juha Kukkola Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmästä.





– Pokrovskin tilanne on muuttunut hankalaksi kesän ja alkusyksyn aikana. Pokrovskin valtaaminen tuntuu nyt olevan se, mihin Venäjä pyrkii irti olevia joukkojaan käyttämään, Kukkola havainnollistaa.

Pokrovsk haltuun marraskuussa

Pokrovskin merkitys sotilaallisena risteyskohtana ja huoltotukikohtana on Kukkolan mukaan jo aikoja sitten menetetty, mutta se on kaupunki, joka Venäjän pitää vallata pystyäkseen jatkamaan Donetskin alueen valtaamista.

Venäjän ylimmältä tasolta on Kukkolan tietojen mukaan ilmaistu, että Pokrovsk olisi vallattava marraskuun aikana eikä tästä neuvotella.

Kukkola muistuttaa kuitenkin, etteivät Venäjän johdon toiveet tiettyjen alueiden valtaamisesta ole aiemminkaan toteutuneet, vaikka aikamääreitä on annettu.

Institute for the Study of War (ISW) kirjoittaa, että venäläisten valtaamat asemat Pokrovskissa eivät tarkoita vielä kontrollin saamista alueella.

Kukkola kuitenkin pitää todennäköisenä, että on vain ajan kysymys, milloin Venäjä saa Pokrovskin haltuunsa. Venäläisillä on selkeä ylivoima alueella.

– Venäjä kykenee hyvin pitkälti estämään ukrainalaisjoukkojen huollon kaupungissa. Jos Ukraina ei jostain saa merkittäviä lisäjoukkoja ja kykene lyömään Venäjän joukkoja kaupungin sivustoilta pois, niin sitten on vaan ajan kysymys, milloin se joutuu vetämään joukkonsa Pokrovskista.

Todennäköisesti kun Pokrovsk on vallattu, Venäjän painopiste siirtyy jäljelle jäävien kaupunkien eli Kramatorskin ja Slavjanskin valtaamiseen.

Venäjä etenee pikkuhiljaa

Paitsi Pokrovskin suhteen, myös yleisesti Ukrainan tilanne rintamalla ei näytä tällä hetkellä hääviltä.

Kukkolan mukaan Venäjällä on koko ajan aloite käsissään ja se etenee hitaasti pakottaen Ukrainan siirtämään joukkojaan sinne, minne Venäjä haluaa.

Lisäksi lähestyvä talvikeli vaikeuttaa lennokkien käyttöä, mikä saattaa antaa Venäjälle etulyöntiaseman joissain tilanteissa.

– Toisaalta Venäjän suorituskyky ja sotamenestys ei ole ollut sitä, mitä voisi tuon kokoiselta maalta ja asevoimilta odottaa. Ukraina on pistänyt todella hyvin hanttiin koko kesän ajan, mutta se alkaa näkyä nyt miehistöpulana.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Pokrovskissa on kahdeksan venäläistä sotilasta yhtä ukrainalaista kohden.AFP / Lehtikuva

Lännen apu ja öljysota oljenkorsina

Vaikka Venäjä on vahvoilla, Ukrainan tekemät lennokki- ja ohjusiskut Venäjän energiainfrastruktuuria, liikenneverkostoa ja ja teollisuuslaitoksia vastaan voivat aiheuttaa tilanteen, jossa Venäjän sotakoneelta kirjaimellisesti loppuu bensa.

Kukkolan mukaan Ukraina on mallikkaasti heikentänyt Venäjän huolto- ja logistiikkatilannetta.

Lännen rooli Ukrainan sotamenestyksessä on kuitenkin korvaamaton. Aseavun lisäksi tiedustelutietojen jakaminen ja joukkojen kouluttaminen ovat merkittävässä asemassa.

– Minulla ei ole viisasten kiveä sodan kulusta, mutta on vaikea nähdä Ukrainan kykenevän merkittävään vastahyökkäykseen lähiaikoina. Jos Ukrainan puolustus heikkenee tarpeeksi, Venäjä voi paikalliseen murtoon kyetä, Kukkola summaa.