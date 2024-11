Trumpin Ukraina-tavoitteelle voi tulla kylmä suihku Putinilta – "Pitää muistaa, mistä tässä sodassa on Kremlille kysymys"

Yhdysvaltain vaalituloksen selvittyä erityisesti Euroopassa on alettu pelätä, millaiseen epäedulliseen rauhansopimukseen Donald Trump kenties pakottaa Ukrainan sopimalla asiasta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt kysymys siitä, onko Putinilla ylipäänsä kiinnostusta minkäänlaiseen sopimukseen Trumpin kanssa. Sitä vastaan puhuu tutkijoiden mukaan kaksi asiaa: Venäjä on sodassa nyt jossain määrin niskan päällä ja sen todelliset tavoitteet Ukrainan suhteet ovat paljon mittavammat, kuin mitä Trump pystyy koskaan toimittamaan.

– Venäjän näkökulmasta pohjimmiltaan kyse on siitä, laskeeko se nyt tarvitsevansa hengähdystauon sodassa ja saisiko se näissä neuvotteluissa riittävästi ydinintressejään läpi, että tuollainen tauko kannattaa ottaa, sanoo tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittisesta instituutista STT:lle.

Hänen mukaansa Venäjän toimintalinjan valintaa vaikeuttaa se, että Trump on aidosti arvaamaton johtaja.

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemen mukaan mahdollisen yhteisen näkemyksen löytyminen on vielä kaukana.

– Se, mitä on nyt viimeisen viikon aikana tullut esiin eri puolilta, ei anna yhtään osviittaa siitä, että osapuolet edes puhuisivat samasta asiasta, Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja Maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi.

Yhdysvallat pysyy vihollisena

Hänen mukaansa demokratian kannatus on pysynyt Ukrainassa myös sodan aikana vakaana ja juuri demokratia on se paha, millä Yhdysvallat pyrkii Venäjää maan johdon mukaan horjuttamaan.

– Pitää muistaa, mistä kaikista asioista tässä sodassa on Kremlille kysymys, Pynnöniemi sanoo.

Mitä tekee Eurooppa?

Jyri Lavikaisen mukaan paljon riippuu siitä, kuinka vaikeassa jamassa Venäjän kestokyky sodassa todella on ja kuinka paljon tärkeitä ydinkohtia Venäjä saisi mahdollisesti mukaan sopimukseen. Alueluovutusten lisäksi näitä olisivat Ukrainan sotilaallinen heikentäminen ja maan Nato-jäsenyyshaaveiden hautaaminen.

– Eli kyllä minä uskon, että Venäjällä on jotain halua katsoa, että mitä sieltä (sopimuksesta) voisi saada, hän jatkaa.

Pynnöniemen mukaan uutisointi Trumpista ja hänen niin sanotusta rauhanhankkeestaan on jo aiheuttanut sen, että Ukrainan oma toimijuus on painunut taka-alalle. Presidentti Volodymyr Zelenskyin rauhansuunnitelma kun on edelleen realistisempi tie kestävään rauhaan Ukrainassa, vaikka Venäjä sitä vastustaakin