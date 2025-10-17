Jos kysyt, mikä on Trumpin todellinen linja, niin en tiedä, asiantuntija toteaa. Se on kuitenkin selvää, ettei Yhdysvaltojen nykylinja vakuuta Venäjää.

Jos Yhdysvallat haluaa päättää Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa, täytyy presidentti Donald Trumpin muuttaa koko lähestymistapaansa ja keskittyä "strategiseen kärsivällisyyteen".

Näin Venäjän ja Yhdysvaltojen välistä neuvotteluasemaa arvioi MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä, joka on eurooppalaisten yritys- ja poliittisten johtajien verkoston johtaja.

Trump nosti Ukrainan rauhanprosessin näyttävästi esille Israelin parlamentissa knessetissä pitämässään puheessaan, jossa hän toisti fraasia "rauhaa voiman kautta" ja totesi, että "keskitytään seuraavaksi Venäjään".

Idea on kaukana uudesta, Trump kun on pyrkinyt neuvottelemaan Ukrainaan rauhaa presidenttikautensa alusta lähtien.

Torstai-iltana nähtiin taas yhdenlainen käänne, kun Trump puhui puhelimessa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja ilmoitti keskustelun jälkeen tapaavansa Putinin Budapestissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Edellinen näyttävä tapaaminen oli Alaskassa, jolloin Trump ja Putin kättelivät, puhuivat, eivätkä päässeet mihinkään lopputulokseen.

Trump uskoi tuolloin Putinin suostuvan kompromissiin, Penttilä katsoo. Putin ei sellaiseen suostunut. Ei, vaikka Yhdysvaltojen ehdotusta pidettiin ennakkoarvioissa avokätisenä.

Nyt Trumpilta tarvitaan Penttilän mukaan "strategista kärsivällisyyttä", joka tiivistetysti tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat painostaisi Venäjää kuukausien, ei viikkojen ajan.

Yksi kovaääninen uutissykli kun ei Kremliä vakuuta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ovat tottuneet lännen koviin sanoihin, joista ei seuraa sen suurempaa.AFP / Lehtikuva

Penttilän mukaan ongelma on, että moinen pitkäjänteisyys vaatisi Trumpilta kokonaisvaltaista "persoonallisuuden muutosta".

Se olisi 79-vuotiaalta presidentiltä melkoinen ihme.

– Trump on lyhyitä julkisuusvoittoja hakeva henkilö, jonka diilitkin mitataan enemmän sillä, kuinka paljon niistä saa julkisuutta kuin varsinaisella sisällöllä, Penttilä.

Myönteisen alkusysäyksen rauhanprosessille antanut Trumpin Lähi-idän suunnitelmakaan ei ole edennyt ongelmitta.

Hamas on tulitauon alkamisen jälkeen tappanut Gazassa vastustajiaan ja sekä Israel että Hamas ovat syyttäneet toisiaan sopimusrikkomuksesta.

Hamas on myös jo todennut, etteivät tietyt kohdat rauhansuunnitelmasta sovi sille, eivät ainakaan sellaisinaan.

Lisäksi on tulkittu, että pääministeri Benjamin Netanjahu lähinnä etsii tekosyytä irtisanoa Israel prosessista.

"En tiedä"

Tähän mennessä Yhdysvaltojen kärsivällisyys Venäjän suhteen on ollut kaikkea muuta kuin strategista ja pitkäaikaista.

Valkoisen talon linja on "epäjohdonmukainen ja siksi hämmentävä", toteaa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.

– Jos kysyt, mikä on Trumpin todellinen linja, niin en tiedä, Moshes sanoo puhelimitse.

– Trump uskoi, että pystyy tekemään sopimuksen Putinin kanssa. Trump on todennäköisesti aidosti yllättynyt, ettei Putin suostunut kompromisseihin, hän jatkaa.

Alaskan tapaamisen jäätyä sisällöltään varsin tyhjäksi, on selvää, ettei Trumpin mielessä ole b-suunnitelmaa, Moshes uskoo.

Gazan rauhanprosessia on joissain arvioissa käytetty ikään kuin mallina, josta Trump voisi ottaa oppia Ukrainan ja Venäjän sodan suhteen.

Moshes ei ajatuksesta innostu.

– Kaikki on erilaista, eikä vertailukohtia ole. Sotilaallisesti Venäjän ja Ukrainan sota on paljon suurempi, se on suurin sota Euroopassa sitten vuoden 1945, hän sanoo.

Lähi-idän ja Gazan kysymyksissä Yhdysvallat on ollut pitkään Israelin läheinen kumppani, kun taas Venäjän ja Ukrainan suhteen Trump haluaa Euroopan ottavan suurempaa roolia.

Lisäksi Yhdysvallat on jo pitkään halunnut olla läheisissä väleissä Lähi-idän suurten toimijoiden, kuten Saudi-Arabian, kanssa.

Äskettäin Trump käytännössä pani Netanjahun pyytämään anteeksi Qatarilta, jossa olleita Hamas-neuvottelijoita vastaan Israel iski.

– Tilanne Gazassa ja Lähi-idässä ei myöskään ole yhtä mustavalkoinen kuin Venäjän ja Ukrainan tapauksessa, Moshes sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes.Ulkopoliittinen instituutti

Venäjän ja Kiinan virheet nolaisivat Trumpin

Risto E. J. Penttilän mukaan Euroopan pitkäaikainen haave tiukemmin Kremliin suhtautuvasta Yhdysvalloista saattaa vaatia Venäjältä ja Kiinalta virheliikettä.

Jotain sellaista, joka saa Trumpin näyttämään heikolta, "kasvonsa menettävältä" johtajalta.

Penttilä pitää tällaista tapahtumaketjua jossain määrin mahdollisena. Sekä Moskova että Peking voivat ylipelata korttinsa aiempien kokemusten vuoksi.

Venäjä ja Kiina kun ovat molemmat tehneet, Ukrainasta ja kauppasodasta johtuen, päätelmän, että Trump "puhuu suuria, mutta perääntyy aina", Penttilä sanoo.

– Kiina todennäköisesti provosoisi tahattomasti, Venäjä todennäköisemmin tahallaan, Penttilä sanoo.

Venäjän ja Kiinan suhteet ovat lähentyneet Ukrainan sodan myötä. Kuvassa presidentit Putin ja Xi Pekingissä syyskuussa.

Kiinan suhteen tahaton Trumpin liiallinen ärsyttäminen on Penttilän mielestä jo aika lähellä. Kiina kun on uhannut padota kriittisten mineraalien kauppaa Yhdysvaltoihin.

Uutisen jälkeen Trump uhosi peruvansa tapaamisen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Trumppimaiseen tapaan Trump on jo toppuutellut lausuntoaan.

Venäjä taas voisi tehdä, kuten on tehnyt jo moneen kertaan. Jos Trump puhuisi uudesta "Putin-diilistä", voisi Kreml Valkoisen talon häväistäkseen iskeä näyttävästi esimerkiksi Kiovaan.

Jos Trump ei taaskaan käyttäisi kuin kovaa kieltä, voisi sillä olla kielteisiä seurauksia hänelle itselleen.

– Trumpin kannattajat voisivat katsoa, ettei presidentti ole tarpeeksi tiukka Venäjän ja Kiinan edessä, Penttilä pohtii.

Jos se olisi presidentti Trumpin puheista kiinni, olisivat Venäjä ja Ukraina solmineet rauhan jo ajat sitten. Täysimittainen sota Ukrainassa on ollut käynnissä jo yli kolme ja puoli vuotta.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Todellista painostusta

Vielä ei olla tilanteessa, jossa Trump kimpaantuneena aloittaa "strategisen kärsivällisyyden" harjoittamisen, Penttilä sanoo.

Trump toivoo yhä, että "vuoroviikoin uhkailemalla ja kaveeraamalla" Venäjä ja sen presidentti Putin myöntyvät.

Jos Trump alkaisi toteuttamaan "rauha voiman avulla" -politiikkaa Venäjää vastaan, olisi Penttilällä kolme selkeää ehdotusta avauslaukauksiksi.

Ensinnä Venäjän jäädytetyt varat pitäisi käyttää Ukrainan tukemiseen. Tästä on puhuttu sodan alusta alkaen ja Kiova on sitä toistuvasti vaatinut, turhaan.

Toisekseen taloudellisia pakotteita tulisi kohdistaa öljynjalostamoihin. Se olisi vaikea päätös kaikkien kukkaroille, myös Euroopassa.

Kolmas Penttilän ajatus on, että korkean teknologian vientiä rajoitettaisiin rajusti sekä Venäjälle että Kiinaan, joka omalta osaltaan ruokkii Kremlin sotakonetta.

– Näin päästäisiin nopeasti uuteen vaiheeseen, joka olisi Venäjän ja Kiinan todellista painostusta.