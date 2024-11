Miten käy Ukrainan? Näin Pekka Haavisto arvioi Trumpin tulevaa kautta

New Yorkissa YK:n kokouksessa vieraillut Haavisto kertoi, että tunnelmat myös siellä olivat aistittavissa.

Haaviston mukaan on olemassa mahdollisuus sille, että YK:n rooli voi pienentyä Trumpin valtakauden myötä.

Miten käy Ukrainan?

Ukrainan kohtalo Trumpin valtaannousun myötä on herättänyt huolta. Haaviston mukaan Venäjä hyötyy Trumpin valinnasta siinä mielessä, että tämä on ilmoittanut etsivänsä tilanteeseen nopeaa ratkaisua. Sota on pitkittynyt ja ukrainalaiset ovat saaneet paljon apua Euroopasta ja Yhdysvalloista.