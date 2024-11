Arvio: Naton tavoite puolustusmenoista nousee selvästi lähivuosina

Yhdysvaltojen presidentiksi palaavan Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen Suomessa on esitetty julkisuudessa arvioita, joiden mukaan olisi varauduttava puolustusmenojen nostamiseen.

Asiaa kommentoi muun muassa presidentti Alexander Stubb Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) puolestaan sanoi toimittajille lauantaina, että Suomen puolustusmenoissa on voimakasta kasvutarvetta.

– Suomi ja useimmat muut jäsenmaat hoitavat osuutensa, mutta on vielä joitakin jäsenmaita, jotka eivät siihenkään ole päässeet. Se olisi nyt ensimmäinen askel tässä.

Kopra veikkaa, että kun Naton tuleva tavoite asetetaan, se on lähempänä kolmea kuin kahta prosenttia.

– Tarpeet ovat niin ilmeisiä ja suuria, ja niin paljon pitää tehdä, että henkilökohtaisesti arvioin, että se on hyvin lähellä kolmea, Kopra sanoo.

Maailma käynyt tuuliseksi

– Taustalla on ennen muuta Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen vaikutukset ja heijastukset.

– Uskoisin, että Yhdysvaltain uudella presidentillä on siihen pyrkimyksiä, mutta miten ne tulevat realisoitumaan, onnistuuko se ja millä ehdoilla, se jää nähtäväksi, Kaikkonen sanoo.

– Joka tapauksessa näkymä on se, että puolustukseemme on perusteltua panostaa aiempaa enemmän lähitulevaisuudessa. Sen verran tuuliseksi on maailma käynyt, valitettavasti.