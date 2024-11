MTV Ukrainassa: Venäjä iskee lennokeilla Kiovaan nyt joka yö – niiden pelätään olevan alkusoittoa pahemmasta

– Pelkästään viime kuussa naapurustossamme oli viisi räjähdystä. Viimeisin kuukausi on ollut todella rankka, kertoo kaupungin lounaispuolella asuva Irina Kotah .

Kiihtyneet lennokkihyökkäykset eivät ole jääneet keltään huomaamatta. Pääkaupungissa Kiovassa on ollut vain yksi yö ilman lennokkihyökkäyksiä ja niiden laukaisemia ilmahälytyssireenejä sitten syyskuun ensimmäisen päivän. Lokakuussa Venäjä iski lennokeilla Ukrainaan useammin kuin koskaan, kaikkiaan 2023 kertaa. Edellinen ennätys oli syyskuulta, jolloin lennokki-iskuja oli 1334.

– Kaikki ovat hyvin hermostuneita. Minulla on kaksi pientä lastenlasta ja iskut vaikuttavat heihin myös. Taloni on onneksi säästynyt, mutta kuka tietää mitä tapahtuu tulevaisuudessa tai jopa tänä iltana, Oleksander kertoo.

Ukrainan asevoimat sanoo torjuneensa elo-lokakuun aikana noin 70 prosenttia lennokki-iskuista. Osa lennokeista tai ilmatorjunnan pudottamasta romusta on vaurioittanut tai tuhonnut myös asuinrakennuksia. Lokakuussa 14-vuotias tyttö kuoli lennokki-iskussa Kiovassa.

Lennokkien arvellaan ennakoivan ohjusiskuja

Information Resistance Groupin sotilaspoliittinen asiantuntija Oleksander Kovalenko arvioi, että lennokki-iskuilla on kolme tarkoitusta: kuormittaa Ukrainan ilmapuolustusta ja saada se käyttämään ammuksiaan, etsiä ilmapuolustuksen sijainteja ja pelotella siviileitä. Hän arvelee droonien olevan alkusoittoa tulevalle.

– Jos ilmassa on samanaikaisesti 100–150 lennokkia ja 70–90 ohjusta, ilmapuolustus on kovilla, Kovalenko toteaa.

Iranilaisvalmisteisten Shahed-droonien lisäksi Venäjä käyttää yhä enemmän niitä matkivia, vähemmän järeitä harhautuslennokkeja, joissa ei ole taistelukärkeä. Ilmapuolustuksen on vaikea erottaa lennokkeja toisistaan, ennen kuin metalliromu on maan tasalla. Ilmatorjuntaa vaikeuttaa myös yhä matalampi lentokorkeus, sillä Shahedit lentävät välillä alle 200 metrin korkeudessa.

Vaikka yksittäisten ohjusten tuhovoima on suurempi, lennokkien vaarallisuus piilee niiden halvassa hinnassa ja liukuhihnatuotannossa.

– Kuukaudessa Venäjä voi käyttää 150 ohjusta ja 2 000 lennokkia. Joten kaikkiaan lennokkien tuhopotentiaali on suurempi, Kovalenko sanoo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on huomauttanut, että Shahed-lennokkien massatuotanto ei olisi Venäjällä mahdollista ilman Kiinasta, Euroopasta ja Yhdysvalloista tuotavia mikrosiruja ja muita osia.

Räjähdykset pitävät kiovalaiset varpaillaan

– He yrittävät näännyttää meidät saadakseen meidät nujerrettua. Se on Putinin taktiikka. Mutta me emme anna periksi, Omelian summaa.