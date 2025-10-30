Venäjän armeijan komentajat ovat kiduttaneet ja teloittaneet sotilaitaan, jotka kieltäytyvät taistelemasta Ukrainassa, kertoo riippumattoman venäläismedian tuore raportti.

Venäläiset komentajat tapattavat tai lähettävät kuolemaan omia sotilaitaan, jotka pidättyvät osallistumasta taisteluihin Ukrainassa, kerrotaan Verstka-uutismedian raportissa. Verstkan synkästä raportista on uutisoinut myös myös muun muassa brittilehti The Guardian.

Verstka on maanpaossa toimiva venäläinen verkkolehti, joka perustettiin huhtikuussa 2022 sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt täysimittaisesti Ukrainaan.

Armeijan julmuuksista kerrotut tiedot perustuvat palveluksessa olevien sotilaiden ja kuolleiden omaisten todistuksiin sekä julkisuuteen vuotaneisiin videoihin ja virallisiin valituksiin.

Verstkan mukaan epäilyttäviä kuolemia on vahvistetusti ainakin 150, mutta todellisen määrän arvioidaan olevan paljon suurempi.

Kreml on toistuvasti kiistänyt väitteet kurittomuudesta venäläisjoukoissa ja väittänyt, että ongelmat ovat yleisempiä Ukrainan armeijassa.

Taistele tai kuole

Verstkan tähän mennessä kattavin raportti dokumentoi yksityiskohtaisesti menetelmiä, joilla tottelevaisuutta ja pelkoa ylläpidetään Venäjän armeijan sisällä.

Raportin mukaan komentajat ovat esimerkiksi nimittäneet teloittajia ampumaan palveluksesta kieltäytyjiä ja hävittämään ruumiit jokiin tai mataliin hautoihin ja rekisteröimään heidät kaatuneiksi taistelussa.