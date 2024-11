Tutkija tietää kylmän tosiasian, josta Putinin sanansaattajat nyt vihjailevat: "Venäjä lukee asetelmaa erittäin hyvin"

– Venäjä osaa lukea erittäin hyvin tätä asetelmaa. Venäjällä on yliote rintamalla, eikä sillä ole ilman omien poliittisten tavoitteiden saavuttamista tarvetta lähteä tekemään isompia kompromisseja, Kangaspuro arvioi puhelimitse.

Zaharova totesi keskiviikkona, että länsiviranomaiset valehtelevat väittäessään olevansa kiinnostuneita rauhasta Ukrainassa. Ulkoministeriön tiedottajan mukaan rauha on mahdollinen vain, jos länsi lopettaa Kiovan aseellisen tukemisen.

Venäjä "tietää ja laskee" riskit

Mahdollisesta rauhansopimuksesta on keskusteltu julkisuudessa runsaasti sen jälkeen, kun Trumpin valinta varmistui.

Trump on väittänyt, että hän tekee rauhan Ukrainaan 24 tunnin sisällä presidenttikautensa alettua. Sittemmin Trumpin väki on viestittänyt, että Venäjä ja Ukraina pannaan neuvottelupöytään vuorokaudessa, joten maalitolppien siirto on alkanut.