Sihvonen Jokerien yllättävästä ilmoituksesta: Narrin hymy hyytyi

Jokereiden tiedotteen mukaan Jokereille olisi tehty selväksi, että ”merkittävin yksittäinen kustannus on liigaosake, jonka hinnan Liiga on Jokereille arvioinut nousevan 3,8 miljoonaan euroon”. On loogista ajatella, että hinta on nyt sama Kiekko-Espoolle.