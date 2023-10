SM-liigan ratkaisua ylistettiin, mutta pinnan alla kuplii – "Tuo oli härskiä vihjailua"

SM-liigan runkosarjassa viimeiseksi jäänyt joukkue ja Mestiksen mestari pelaavat karsintasarjan keväästä 2025 lähtien. Varsinkin ratkaisu karsintojen palauttamisesta otettiin ylistäen vastaan.

Liiga kertoi myös, että jatkossa sarjassa voi pelata maksimissaan 16 joukkuetta. Sihvonen ja Savonen pitävät määrää hyvin ongelmaisena.

Kaksikko pureutuu alla yhtiökokouksen antiin neljän väittämän kautta.

1. SM-liigan yhtiökokouksen isoista päätöksistä huolimatta on selvää, että Kiekko-Espoo nostetaan Liigaan kaudeksi 2024–25.

Sihvonen: Kyllä sen pitäisi olla aivan selvää. Tosin kun tiedämme, että SM-liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen kipuilee Kiekko-Espoon suhteen, mikään ei ole varmaa ennen kuin se on varmaa. Tietojeni mukaan Kiekko-Espoo on kuitenkin varautunut kaikkeen. Se on hyvä se. Asetelma on mennyt kuitenkin niin, että Kiekko-Espoo on pitänyt koko ajan ohjia käsissään ja se on ikään kuin ratsastanut vauhtia SM-liigan päätöksiin.

Savonen: Liigan lisenssikriteeristö on tehty kymmenen vuotta sitten ja erinäköisillä pykälillä on pidetty huolta siitä, että niin sanotusti "heikommin" pärjäävät seurat pysyvät Liigassa mukana. Tämän myötä on päivän selvää, että Mestiksen viime kevään mestari ja lähes 7 000 katsojan hallissa (Espoo Metro Areena) pelaava Kiekko-Espoo nähdään ensi kaudella Liigassa. Uskon vakaasti, että heidän hankkeensa taustalle saadaan riittävästi voimaa eli rahaa. Isossa kuvassa pitää muistaa, että Kiekko-Espoo on aidosti espoolainen joukkue, eikä mikään Jussi Salonojan epämääräisten liikehdintöjen saareke.

2. Ensin Kiekko-Espoo, sitten Jokerit, mutta siinä se. SM-liiga teki loppupeleissä hyvin näennäisiä ratkaisuja.

Sihvonen: Minä sydämeni pohjasta uskon, että nyt tehdyt ratkaisut ovat vasta alkusoittoa jollekin paremmalle ja järkevämmälle. Liigan sisältä on tullut jonkin verran sellaista viestiä, että näin myös olisi. SM-liiga teki nyt hätäisiä liikkuja, joihin se oli syystä tai toisesta pakotettu.

Savonen: Moni muistelee kaihoilla kevään 2009 näytelmää, jossa Juhani Tammisen Sport meinasi sysätä Ässät divariin. Tai 2000-luvun taitteen Kärppien ja Pelicansin tai Kärppien ja TUTOn sarjoja. Silloin, eli vuosituhannen taitteessa, oleellinen huomio kohdistui Kärppiin, joka oli valtava voima. Nyt ollaan ihan samassa tilanteessa tai jopa vielä suuremmassa Jokereiden kohdalla. Entä mitä tuon jälkeen? Nykysysteemiin tulee auttamatta tyhjiö sen jälkeen, kun Kiekko-Espoo ja Jokerit ovat nousseet Liigaan. Ei sen jälkeen ole mitään oleellista painetta – varsinkaan jos Liigassa pelaa 16 joukkuetta.

3. Hiltusen puheet mahdollisesta "luontaisesta poistumasta" vihjasivat siihen, että SaiPa on pahoissa vaikeuksissa.

Sihvonen: Tuo oli härskiä vihjailua. Pitää tajuta, että SaiPan asemassa olisi voinut olla muutama muukin seura. Ei kai Jukureillakaan mene taloudellisesti kovinkaan hyvin. Puheenjohtaja Hiltusen oma seura Sport kitkuttelee pelaajamyyntiensä turvin. Ja niin edelleen. Kaikki tuollainen ilkeä vihjailu osoittaa sen, etteivät SM-liigan omatkaan rivit ole kovin suorassa. Pitäisin tärkeänä sitä, että ainakin SM-liigan puheenjohtaja vaihdettaisiin. Ja että sekin tehtäisiin pian.

Savonen: Liiga ikään kuin ilmoitti rivien välistä sen, että joku tai jotkin seurat ovat aidosti pahoissa vaikeuksissa. Samainen viesti kun toistui sen verran usein tiedotustilaisuuden yhteydessä. SaiPa ei ole suinkaan ainut, joka on pulassa, vaan samoja kysymysmerkkejä ja huomioita voi kohdistaa myös HPK:n ja Jukureiden suuntaan. Sport saa happea remontoidusta hallistaan, vaikka sen "50 ruotsalaista, 10 kanadalaista ja yksi oma kasvatti" -ideologia ei kauaksi kanna. Kaikista hälyttävin tilanne löytyy toki Lappeenrannasta, missä idän kauppa on jäissä Venäjän sotatoimien takia. On vaikea usko, että Lappeenranta voisi aloittaa nyt mitään kymmenien miljoonien areenahanketta. Rahat ovat kortilla ja se näkyy myös SaiPan toiminnassa, joka oli jo valmiiksi pohjamudissa. Tämä koko tilanne on hyvin ristiriitainen, sillä eihän kellekään toivo mitään pahaa, mutta samaan aikaan 16 joukkuetta on aivan liikaa, kun puhutaan suomalaisesta pääsarjatasosta.

4. SM-liigaan olisi pitänyt ajaa 10+10-sarjajärjestelmä käyttöön.

Sihvonen: Kyllä! Sanon seuraavalla tavalla, enkä edes liioittele: jos tulevaisuudessa mentäisiin 16 SM-liigaseuran mallilla, meillä on Suomessa kohta enää pian 10 hyvinvoivaa seuraa jäljellä. Jos mentäisiin 10+10-mallilla, meillä olisi 16–20 urheilullisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla olevaa seuraa. Ero on valtava. SM-liigan viestintään jäi jälleen aukkoja. Heidän olisi pitänyt jo viime viikolla ilmaista, että mitä kohti he ovat menossa, ja etteivät he nyt ainakaan 16 seuran pohjaan jää kiinni.