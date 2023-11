Sihvonen: Suljettu SM-liiga on ajanut seinään – hallikäytävillä kytee ennennäkemätön vallankumous

Olen päässyt MTV Urheilun asiantuntijana seuraamaan aivan tuntumalta ja aitiopaikalta SM-liigan kujanjuoksua, jossa se on yrittänyt reilut puoli vuotta päättää omasta olemistavastaan käsillä olevassa uudessa tilanteessa. Kun käytän ilmaisua ’kujanjuoksu’, se on tulkintani SM-liigan tilanteesta ja tilasta: vaikeaa on, melkein ylitsekäymättömiä haasteita piisaa, ja niistä yritetään selvitä parhaan mukaan.

Jos kysyttäisiin SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltuselta, onko SM-liiga ollut viimeiset kuukaudet tuuliajolla ja kujanjuoksun tilassa, hän totta kai kieltäisi. Päinvastoin! hän sanoisi. Kaikki on mennyt loistavasti, ja töitä on tehty hartiavoimin suomalaisen jääkiekkoilun hyväksi. Niinpä niin.

Minun papereissani, anteeksi vain tekninen ilmaisuni, Hiltunen on silmänkääntötemppujen erikoismies. Vaikka mitä olisi tapahtunut ja tehty, Hiltusen mukaan kaikki on hyvin, jopa erinomaisesti, prosessi on hallinnassa. Toinen hahmo tässä on SM-liigan tuore toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen. Hän vasta harjoittelee tehtävässään ja on sikäli hieman syyntakeeton.

Hämeen Sanomat uutisoi, että SM-liigassa olisi käynnissä jonkinlainen vallanvaihto tai vastaava operaatio. Hämeen Sanomien mukaan operaation keulilla on Tappara Tampereelta. Tietojen mukaan kyseessä on muutaman isomman seuran operaatio.

Sellaistakin kuuluu – itse asiasta kuultuna – että SM-liigan pelaajat olisivat joukkovoimalla mahdollisesti vaatimassa Heikki Hiltusen eroa. Tässä kyse ei ole sinänsä pelaajayhdistyksen toimista, vaan mitta on tullut täyteen useilla pelaajilla. Heidän radikaalein osa olisi erottamassa Hiltusta.

Sitä tässä hengessäni pohdin, keiden kaikkien mielestä Hiltunen on tehnyt hyvää työtä SM-liigan puheenjohtajana? Joku porukkahan siellä häntä edelleen tukee, kun hän on yhäti puheenjohtaja. Omia johtopäätöksiä Hiltuselta on turha odottaa, vaikka käsittääkseni silloin on liki kaikki mennyt – ei muodollisesti, mutta sittenkin käytännössä – jos ja kun tärkeimpien työntekijöiden eli pelaajien luottamus alkaa horjua.

Sen jälkeen, kun Hiltunen sai oman seuransa Vaasan Sportin nostettua SM-liigaan, ja sen jälkeen, kun Hiltusesta tuli SM-liigan puheenjohtaja, suljettu sarja ja sen juurikin suljettuna pitäminen, on henkilöitynyt vahvasti Hiltuseen, halusi hän sitä tai ei. Olkoonkin, että Hiltunenhan puheenjohtajana toki vain ilmaisee seurojen ja SM-liigan hallituksen mielipidettä tässä asiassa.

Hiltusen ongelma on ollut hänen löyhä ja höveli suunsa. Toki voimme nostaa kätemme pystyyn täältä mediankin puolelta, kun on haluttu värikkäitä kommentteja, on soitettu Hiltuselle tai otettu hänet televisiokameroiden eteen. Mediasta puheen ollen minä en tässä kolumnissani edusta MTV Urheilun kantaa, otan kantaa omissa nimissäni erittäin kokeneen jääkiekkoanalyytikon roolissani.

Muutamia kuukausia sitten SM-liiga ilmoitti, ettei se ota kaudeksi 2023–2024 vastaan liigalisenssihakemuksia. No, siitä ei mennyt kauankaan, kun SM-liiga olikin eri mieltä itsensä kanssa ja ilmoitti, että se ottaakin hakemuksia vastaan. Nyt hakemuksen ovat jättäneet sisään Kiekko-Espoo ja TuTo Hockey. Tuo muljahdus – ensin ei otettu, sitten otettiinkin – oli lopulta se murtokohta, jolloin Hiltusen SM-liiga myönsi olleensa väärässä sen suhteen, että voiko se noin vain pitää sarjan suljettuna ja rajata liki mielivaltaisesti muut kuin 15 jääkiekkoseuraa ulos pääsarjajääkiekkoilusta Suomessa.

Miten sen muotoilisin, no, Kiekko-Espoon juristi antoi 6-0 pataan SM-liigan juristille. Vaikka olihan tästä jo varoiteltu MTV Urheilun neljän vuoden takaisessa Timo Innasen ja Anssi Shemeikan jutussa, kas tässä näin:

Ankarana kuriositeettina todettakoon, että viime kesän alla puheenjohtaja Hiltunen medioille järjestetyssä tilaisuudessa jopa pilkkasi Kiekko-Espoota ja sen mahdollisuuksia hakea paikkaa SM-liigasta. Miksi ihmeessä? Ja miksi tuollaista puheenjohtajan typerehdintää katsottiin läpi sormien SM-liigan neljäntoista muun seuran piirissä? Sen ymmärrän kyllä, ettei Vaasan Sportilla ollut asiaan moitteen sijaa, kun sen oma puheenjohtaja, Hiltunen, oli asialla.

Eikä tässä todellakaan ole yksin syyttäminen Hiltusta kimpoilusta. SM-liigan hallitus on siunannut jostain käsittämättömästä syystä aina kulloisenkin liikun väärään suuntaan.

Nyt jäähallien käytävillä kysellään, että onko SM-liiga pyörittänyt jo vuosikausia lainvastaista kartellia? Sellaistakin kuulee, että puhellaan, että mitä jos niitä kartellin pyörittäjiä laitettaisiin vastuuseen asiasta jälkikäteen? Minä en ole juristi, en osaa sanoa, onko kartelli oikea sana, enkä ota ihan tosissani niitä puheita, että jälkikäteen voitaisiin laittaa jätkiä vastuuseen siitä kartellin pyörittämisestä. Tokko voitaisiin. Tai mistä senkään tietää.

Joka tapauksessa SM-liigalla tuntuu olevan tällä hetkellä vetelät housussa. Siellä ovat aivan viime aikoina johtajat panneet päänsä pensaaseen, kommentteja ei ole saatu irti.

Suljettu sarja kuin syöpä

Alleviivaan, että SM-liigan vähintäänkin orastavan kriisin pääpointit eivät nyt sijaitse ollenkaan pelkästään lakipykälissä, kyse on myös niin kutsutusta jääkiekkoasiasta. Jääkiekkoasiasta sikäli, että suljettu SM-liiga on tullut ja rajusti sittenkin tiensä päähän. Suljettu SM-liiga miltei tuhosi Mestiksen. Suljettu SM-liiga on välillisesti heikentänyt myös Suomen Jääkiekkoliiton alaisia juniorijääkiekkosarjoja, koska SM-liigaseuroilla on ollut SM-sarjoissa mandaattipaikkoja. Sarjat ovat paisuneet ja niiden taso on laskenut. Suljettu SM-liiga on ollut kuin syöpä, joka leviää sinne tänne suomalaiseen jääkiekkoruumiiseen.

Eikä sekään ole kielinyt hyvää suljetusta SM-liigasta, että vuorotellen eri seuroja on ruvella taloudellisesti. Viime aikoina tässä suhteessa ovat esillä olleet SaiPa, HPK ja Jukurit. Myös Pelicansilla on ollut laskuja maksamatta. Sport kitkutteli viime keväänä kuiville pelaajamyynneillä. TPS on tehnyt hirmuisia tappiota, joita on kuitattu mesenaattien taskuista.

Suljetun SM-liigan tiimoilta ei voi antaa puhtaita papereita myöskään Suomen Jääkiekkoliitolle. Se on koko ajan siunannut suljetun SM-liigan. Ensin puheenjohtaja Kalervo Kummolan aikana, sitten nyt jo väistymässä olevan puheenjohtaja Harri Nummelan aikana. Nummela ei ole oikeastaan saanut rotia yhtään mihinkään enkä odota, että hän rampana ankkana enää mitään tekisikään suomalaisien jääkiekkoilun epäkohtien korjaamiseksi. Hänen aikakaudellaan lajin maine ja imago kääntyivät rajuun laskuun. Se on valitettavaa se.

Tähdentelen, ettei voida enää hiltuslaisella helppoheikin retoriikalla puhella, että onhan se sarja auki. Että hakea voi. Ei voi! Tai voi, mutta ei niin typeriä tahoja ole, että hakijoita löytyisi SM-liigan asettamin poskettomin ehdoin.

Viime viikolla SM-liigan pöytään lyötiin kirjaimellisesti sellainen jokerikortti, että paukahti. Jokerit ilmoitti, ettei se aio pyrkiä SM-liigaan kaudeksi 2024-2025! Ehkä hieman liioitellen Jokerit ja sen puheenjohtaja Mikko Saarni arvioivat, että kera 3,8 miljoonan euron (sic!) liigaosakkeen hinnan nouseminen SM-liigaan kustantaisi noin 10 miljoonaa euroa. Vaikka tuosta ottaisi miljoonan, kaksi pois, käytäntö on, että SM-liiga olisi Kiekko-Espoon sinne nousemisen jälkeen suljettu sarja. Mutta hakea muka voi, heh!

Jokereiden veto oli sanalla sanoen nerokas. Se paljasti Hiltusen SM-liigan metkut. Nyt seurojen toimistoilla kysellään tosissaan, että mihinköhän liigaosakkeen hinta mahtaa perustua? Josko se onkin osin vetäisty hatusta. Silloin, kun Hiltusen Sport nousi, Hiltunen itse kyseli syystä silloisen liigaosakkeen hinnan 1,8 miljoonan perusteiden perään. Nyt on takki sitten kääntynyt, totta kai.

On aivan selvää, että SM-liiga erikseen ja suomalainen jääkiekkoilu yleensä tarvitsevat pikimmiten Kiekko-Espoon ja Jokerit pelaamaan pääsarjaa. Suomalaisessa jääkiekkoilussa on asioita, jotka näkee ns. otsaluullakin, Jokereiden ja Kiekko-Espoon asia on sellainen. Nämä kaksi tuovat valtavan taloudellisen ruiskun SM-liigalle. Jokerit kerää jo Mestiksessä koti- ja vieraspeleihin suuria yleisömääriä. Jokerien brändi vetelee vertoja HIFK:n, Tapparan ja Kärppien brändeille ja ylikin. Kummallakin, Jokereilla ja Kiekko-Espoolla on erinomainen junioriputki. Jatkossa espoolaisten lahjakkaiden nuorten pelaajien ei tarvitse lähteä ennen aikojaan vaikkapa Raumalle ja Turkuun oman liigaunelmansa perään.

Näin sarja tulisi uudistaa

Tähteellä on pohdiskelu, miten ja millaisiin sarjoihin Kiekko-Espoo ja Jokerit mahdollisimman pian istutetaan. Käyn aiheeseen kiinni kaksin käsin.

Ensinnäkin arvelen ja otaksun, ettei SM-liigan uusia järjestelyjä voida tehdä enää Heikki Hiltusen komennossa. Sitä en osaa sanoa, kestääkö uusi vaihe mennä nykyisellä toimitusjohtajalla ja urheilujohtajalla. Ehkä ei.

Toiseksi ilmaisen visun kantani siitä, ettei Tapparan ryhmittymän – puhun tässä ”Tapparan ryhmittymästä” – tule lähteä ajamaan vaikkapa kymmenen tai kahdentoista seuran SM-liigaa ja sen alle kymmenen tai kahdentoista seuran unista Mestistä. Ei, ei! On muodostettava SM-liiga, jossa on A-liiga ja B-liiga, jotka kumpikin ovat suhteutetun televisiosopimusrahan piirissä.

Kolmanneksi palaan malliin, jonka olen ilmaissut jo aiemmin. SM-liigaa tulee jatkossa pelata 10+10-mallilla, siis ne A- ja B-liiga, jossa pelataan yksi kierros pelejä A- ja B-liigan joukkueiden välillä B-liigan kotikaukaloissa. Toistaiseksi tälle perusmallille – jossa toki paljon yksityiskohtien säätämistä, mutta siksihän siellä SM-liigassa on jatkossakin työntekijöitä säätämässä mallia – ei ole esitetty parempaa vaihtoehtoa. Olen taustakeskusteluissani huomannut, että malli saa kannatusta hyvinkin laajasti laji-ihmisten parissa.

On selvää, että mallissani A-liigasta putoaa ja B-liigasta nousee joukkue/joukkueita kausien välillä. Se panee veren kiertämään seuroissa. Uninen seuratoiminta lakkaa. Myös B-liigasta voi pudota Mestikseen ja vastaavasti Mestiksestä voi nousta B-liigaan. Kilpailu on poikaa! Siitähän huippu-urheilussa on kyse. Hyvä puoli kilpailun palauttamisessa kilpailuun on siinä, että se alkaa karsia kovalla kädellä myös osaamatonta johtaja-ainesta ulos jääkiekkoilusta. Nyt siellä on saanut olla ja paistatella, kunhan on vain sattunut työn jotenkuten itselleen saamaan.

Heitän tähän rentona lonkkalämärinä, osapuilleen, että B-liigan olosuhteesta on SM-liigan puolelta kyettävä luomaan sellainen, että siellä seurat voivat luontevasti luoda vähintäänkin miljoonan euron pelaajabudjetteja sekä viiden, kuuden kärkiseuran osalta, oman kyvyn mukaan, sellaisia 1,5-2,5 miljoonan pelaajabudjetteja.

Suomalaisen jääkiekkoilun hoksnokkaa on tajuta, että tuollaisesta B-liigasta tulee vahva yleisömagneetti vaikkapa Lappeenrantaan ja Hämeenlinnaan, jos esimerkiksi nyt noilla paikkakunnilla siellä pelattaisiin aluksi kyseistä sarjaa SM-liigan brändin alla. Suomalaisia katsojia kiinnostaa se, että oma seura voittaa pelejä. Ja, mikä tärkeää, tärkeintä, unelma noususta elää ja elättää.

Näen myös siten, että superluokan A-liigan seurojen kyky hankkia sekä suomalaisia että muita huippupelaajia maailmalta kasvaisi. Sitä mukaa laadukkaita suomalaisia pelaajia riittäisi yli myös B-liigaan.

Neljänneksi palaan vielä aiempaan kohtaan kaksi. Teen perättäisin sanoin täysin selväksi sen, ettei missään nimessä pidä nyt mennä siihen, että muodostetaan uusi vaikkapa 12 joukkueen voimakas SM-liiga sen alle uusi puolivillainen Mestis. Tuollainen järjestely olisi oikeastaan vain vanhan mallin toistamista jopa aiempaakin tuhoisammin seurauksin.

Mitähän ne siellä Tapparan ryhmittymässä miettivät? Pohdin. Toivottavasti siellä ollaan kaukonäköisiä eikä ajatella vain omien seurojen ja pienen eliitin etuja, sillä nyt eletään suomalaisen jääkiekkoilun sudenhetkeä. Jatkon suhteen on oltava todella viisas. Koko laji kaipaa uutta elinvoimaa. Sitä ei riittävästi tuo jokin pelkkä tusina hyvin hoidettuja seuroja. Nyt on tähdättävä kahteenkymmeneen ja ylikin yhä paremmin voivaan organisaatioon.