Aleksandrian vesistä nostettiin jotain uskomatonta

Egyptin rannikkokaupungin edustalla nostettiin vedestä ylös useampi pala muinaishistoriaa.

Egyptiläiset ovat löytäneet noin 1 500 vuotta sitten veden alle jääneen kaupungin jäänteitä Aleksandrian edustalla, Abu Qirin lahdella.

Asiasta uutisoivat muun muassa Arab News ja The Guardian.



Yli 2 000 vuotta vanhan kaupungin tuoreeltaan löydettyihin raunioihin kuuluu rakennuksia, esineitä ja muinainen satama, joita käytettiin Ptolemaiosten dynastian (305–30 eaa.) sekä Rooman valtakunnan hallintokaudella.

Tutkijat arvioivat, että esiin kaivetut objektit ovat saattaneet olla osa muinaisen Canopuksen kaupunkia, joka oli aikoinaan merkittävä uskonnollinen ja kaupallinen keskus.

Toistuvat maanjäristykset ja merenpinnan nousu upottivat kaupungin sekä sitä lähellä sijainneen Heracleionin sataman useamman sadan vuoden aikajänteellä.

Patsaita ja raunioita syvyyksistä

Nosturit nostivat torstaina vedestä patsaita sukeltajien opastuksella.

Löydettyihin rakennuksiin lukeutuu kalkkikivirakennuksia, jotka ovat saattaneet toimia temppeleinä, asuintiloina ja työpajoina.

Lisäksi veden alta paljastui säiliöitä ja kallioon kaivettuja altaita, joita käytettiin veden varastointiin ja kalanviljelyyn.

Erityisen merkittäviä löytöjä ovat kuninkaallisten hahmojen ja sfinksien patsaat roomalaisajalta, joista yksi osittain säilynyt kappale esittää farao Ramses II:n kartuskia.

Ramses II oli yksi Egyptin tunnetuimmista ja pisimpään hallinneista hallitsijoista.

Monista patsaista puuttuu kuitenkin ruumiinosia, kuten pää tai jalat.

Mukana kauppalaiva

Alueelta löytyi myös ptolemaiolaisten ja roomalaisten aikakauden kauppalaiva, kiviankkureita ja satamanosturi.

Löydöt tehtiin 125 metriä pitkältä laiturilta, jota käytettiin pienveneiden satamana aina Bysantin aikaan saakka.

– Veden alla on paljon [objekteja], joita voimme nostaa vain rajoitetusti ja tiukkoja kriteerejä noudattaen, kommentoi Egyptin matkailun ja antiikin ministeri Sherif Fathi.

– Loput jäävät osaksi uponnutta perintöämme.

Uhka nykypäivän Aleksandrialle

Aleksandria tunnetaan lukemattomista muinaisista raunioista ja historiallisista aarteistaan.

Kaupunki on erityisen haavoittuvainen ilmastonmuutokselle ja merenpinnan nousulle, ja vajoaa yli kolme millimetriä vuodessa.

YK:n arvion mukaan jopa kolmasosa Aleksandriasta voi olla veden alla tai asuinkelvoton vuoteen 2050 mennessä.

Jos historia toistaa itseään, saa Canopuksen ja Heracleionin kohtalo siis mahdollisesti ikävän jatko-osan.