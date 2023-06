SM-liigan pomo möläytteli kiekkoväelle – Petteri Sihvonen seurasi puskafarssia hämmentyneenä: "Tulisi nyt viimein nuhdella"

Suurin yksittäinen vallankäyttäjä SM-liigassa tällä hetkellä vaikuttaa olevan puheenjohtaja Hiltunen, joka on myös Vaasan Sportin puheenjohtaja ja omistajia. Hiltunen on vuosien varrella ollut henkilö, jonka vaiheille on kietoutunut se porukka SM-liigan osakkaista, joka on ollut oikeastaan kaiken muutosten jarru.