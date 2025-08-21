NHL-valmentajan poika SM-liigaan

Jo aiemmin tällä viikolla kokoonpanoaan vahvistanut Kiekko-Espoo nappasi jälleen uuden pelaajan. MTV Urheilun tietojen mukaan seuran tuorein hankinta on AHL:ssä marinoitunut yhdysvaltalaissyntyinen keskushyökkääjä John Stevens.

Stevensin ja Kiekko-Espoon sopimus koskee toimituksen tietojen mukaan alkavaa kautta.

Pesti Euroopassa on Stevensille uran ensimmäinen. 31-vuotias sentteri on pelannut koko aiemman ammattilaisuransa AHL:ssä. Hän edusti neljä edellistä kautta Vancouverin NHL-organisaation AHL-joukkuetta Abbotsford Canucksia, jossa voitti viime keväänä sarjan mestaruuden.

Stevens on pelannut farmiliigassa kaikkiaan 389 ottelua. Hän on tehnyt 65+98=163 tehopistettä. Yhden sesongin piste-ennätys on Abbotsfordista kaudelta 2021–2022, jolloin hän tehtaili 48 pistettä. NHL:ssä Kanadan ja Yhdysvaltain passit omistava Stevens ei ole esiintynyt.

Kiekko-Espoon tuoreen hankinnan isä on NHL-valmentaja John Stevens, joka on työskennellyt kolme edellistä vuotta Vegas Golden Knightsin apukäskijänä.

Valmentaja-isä on toiminut NHL:ssä pääluotsina aiemmin Philadelphia Flyersissa ja Los Angeles Kingsissä. Hän on juhlinut kakkosvalmentajana kolmea Stanley Cupia, edellisen kerran Vegasissa kesällä 2023.

Pelaajavahvistus on Kiekko-Espoolle toinen lyhyen ajan sisään. Seura kiinnitti alkuviikosta hyökkääjä Iikka Kangasniemen.

Jääkiekon SM-liiga alkaa 9. syyskuuta.