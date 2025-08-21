Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Pistepörssi
Sarjataulukko

Helsingin jäähallin tiloissa putkirikko – SM-liigajoukkueiden ottelu siirtyy

1.03979198
Helsingin jäähalli.All Over Press
Julkaistu 52 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Helsingin jäähallin tiloissa tapahtui tänään torstaina putkirikko. Se vaikuttaa illalla ohjelmassa olevan HIFK:n ja HPK:n harjoitusottelun alkamisajankohtaan.

Seurojen mukaan Helsingin jäähallin yhteydessä sijaitsevan harjoitushallin eli Elisa Areenan puolella tapahtui aiemmin päivällä putkirikko, joka on saatu korjattua.

– Jään kunto ehti kuitenkin heikentyä korjauksen aikana ja jäädytys on saatu käynnistettyä uudelleen, seurojen tiedotteessa kerrotaan.

– Ottelun alkamisaikaa on joukkueiden toiveesta myöhäistetty 30 minuuttia, jotta jää saadaan vastaamaan Liiga-ottelun vaatimuksia. Näin ollen peli ja ennen kaikkea pelaajien turvallisuus voidaan taata.

HIFK:n ja HPK:n ottelun on tarkoitus lähteä liikkeelle kello 18.30.

Helsingin jäähallissa on sattunut erinäköisiä teknisiä haavereita viimeisen vuoden aikana. Hallin pääareenan puolella tapahtui viime viikolla ammoniakkivuoto, minkä myötä HIFK:n edustusjoukkue evakuoitiin hallin ulkopuolelle.

Lisää: HIFK:n liigajoukkue evakuoitiin istumaan jäähallin pihalle varusteet päällä – kultaleijona: "Aika miehekäs tuoksu"

Hallissa tapahtui putkirikko myös viime kesänä, kun vettä pääsi virtaamaan valtoimenaan HIFK:n miesten edustusjoukkueen pukuhuoneen puolelle. Tämän myötä IFK:n liigajoukkue joutui käyttämään muita tiloja kuukausien ajan.

Helsingin jäähalli avattiin vuonna 1966. Sen operoinnista vastaa Jääkenttäsäätiö.

Lisää aiheesta:

Näky HIFK:n pukukopissa veti Siim Liivikin mietteliääksi: "Ei voi olla vaikuttamatta"Helsingin jäähallissa sattui vesivahinko – HIFK joutui muuttamaanPelataanko Oulussa tänään? Kärpät-pomolta linjaus Raksilan jääongelmista heti aamutuimaanHIFK:lle karu kohtalo: joutuu luovuttamaan huippuottelun SM-liigassa!HPK:n ja Sportin välinen liigaottelu peruttu – kauden avauskamppailussa mahdollinen koronavirusaltistuminen: "Nyt odotamme tuloksia"Pöyristystä herättäneisiin Olympiastadionin kenttäolosuhteisiin luvassa pikainen parannus – tuttu ratkaisu käyttöön
LiigaHIFKHPKJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga