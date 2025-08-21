Helsingin jäähallin tiloissa putkirikko – SM-liigajoukkueiden ottelu siirtyy

Helsingin jäähallin tiloissa tapahtui tänään torstaina putkirikko. Se vaikuttaa illalla ohjelmassa olevan HIFK:n ja HPK:n harjoitusottelun alkamisajankohtaan.
Seurojen mukaan Helsingin jäähallin yhteydessä sijaitsevan harjoitushallin eli Elisa Areenan puolella tapahtui aiemmin päivällä putkirikko, joka on saatu korjattua.
– Jään kunto ehti kuitenkin heikentyä korjauksen aikana ja jäädytys on saatu käynnistettyä uudelleen, seurojen tiedotteessa kerrotaan.
– Ottelun alkamisaikaa on joukkueiden toiveesta myöhäistetty 30 minuuttia, jotta jää saadaan vastaamaan Liiga-ottelun vaatimuksia. Näin ollen peli ja ennen kaikkea pelaajien turvallisuus voidaan taata.
HIFK:n ja HPK:n ottelun on tarkoitus lähteä liikkeelle kello 18.30.
Helsingin jäähallissa on sattunut erinäköisiä teknisiä haavereita viimeisen vuoden aikana. Hallin pääareenan puolella tapahtui viime viikolla ammoniakkivuoto, minkä myötä HIFK:n edustusjoukkue evakuoitiin hallin ulkopuolelle.
Hallissa tapahtui putkirikko myös viime kesänä, kun vettä pääsi virtaamaan valtoimenaan HIFK:n miesten edustusjoukkueen pukuhuoneen puolelle. Tämän myötä IFK:n liigajoukkue joutui käyttämään muita tiloja kuukausien ajan.
Helsingin jäähalli avattiin vuonna 1966. Sen operoinnista vastaa Jääkenttäsäätiö.