Kuva julki: Poliisi epäilee Paulalle tapahtuneen jotain kamalaa – havaintoja pyydetään jo 2,5 kuukautta kateissa olleesta naisesta

Leino-Mäkilä on noin 160 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan tukevahko. Hänellä on tummat puolipitkät hiukset. kadonneen liikkuminen on vaivalloista, ja hän käyttää ulkona liikkuessaan rollaattoria tai sinistä Peugeot 307 Wagon -merkkistä henkilöautoa, jonka rekisteritunnus on TTF-446.