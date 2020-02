Uusi käänne mysteerissä: Saara Arva, 35, katosi syyskuussa Vesannolla – nyt poliisi vangitsi miehen epäiltynä taposta

Saara Arvan seurassa katoamisen aikoihin ollut mieshenkilö on vangittu Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätöksellä epäiltynä taposta.

Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteen mukaan esitutkinnassa on saatu lisäselvyyttä Arvan katoamiseen. Tämä on vahvistanut poliisin epäilystä siitä, että Arva on joutunut rikoksen kohteeksi.