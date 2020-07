Kulkupelinä toimi miesystävän musta Audi-merkkinen henkilöauto. Ensin kaksikko ajoi Lappiin. Myöhemmin kesällä he palasivat etelämmäksi, Pohjois-Savon alueelle. Kaksikko asettui pidemmäksi aikaa Vesannolle parin tuhannen asukkan kuntaan.

Lähti suutuspäissään pois

Viimeisin ulkopuolinen silminnäkijähavainto Saara Arvasta on tehty 31. elokuuta 2019 Vesannolla Neiturin kanavalla. Silminnäkijän mukaan hän oli liikkeellä miehen kanssa.

Miesystävä on kertonut poliiseille olleensa Arvan seurassa viimeisen kerran seuraavana päivänä, 1. syyskuuta. Miehen mukaan pari oli tuolloin majoittunut syrjäiselle maaseutualueelle Vesannon Horonkylään.

Muuta asutusta alueella on vain harvakseltaan.

Mies sanoo Saaran piileskelevän, esitutkinnassa tähän ei viitteitä

Poliisi on kiperässä tilanteessa. Tiedot Arvan ja miesystävän viimeisestä kohtaamisesta perustuvat pelkästään miehen kertomaan, sillä paikalla ei ollut muita henkilöitä. Esitutkinnassa esille tulleiden tietojen perusteella kaksikko vietti matkalla aikaa pääasiassa kahdestaan.

– Miehen mukaan asiassa ei ole tapahtunut rikosta. Hänen kertomansa mukaan Saara olisi lähtenyt kävelemään pois paikalta ja on vain jossakin piileskelemässä, tutkinnanjohtaja Juha Korhonen kertoo MTV Uutisille.

– Mies pitää mahdollisena, että Saara on elossa, mutta mikään esitutkinnassa tullut tieto ei viittaa siihen. Saarasta ei ole tullut esille mitään tavanomaiseen elämiseen liittyviä havaintoja sitten viime vuoden elokuun viimeisen päivän jälkeen.

Mistä syntyivät kasvovammat?

Miehellä on aiempaa väkivaltarikoshistoriaa.

– Hänellä on entisyyttä vuosien varrelta useammasta tapauksesta, joissa hänen on epäilty pahoinpidelleen mukana olleita naiskumppaneita vuokramökeillä, tutkinnanjohtaja Korhonen kertoo.

Etsi Saaraa, palasi kotiinsa

Hän starttasi Audinsa Vesannolta noin kahdeksan aikaan illalla. Esitutkinnassa on ilmennyt, että mies pysähtyi kauppa-asioille Konnevedelle noin tuntia myöhemmin, kello yhdeksän maissa illalla. Helsinkiin hän ajoi Laukaan, Jyväskylän ja Joutsan kautta.

Lähes kolme viikkoa myöhemmin, 19. syyskuuta, Arvan läheiset tekivät naisesta katoamisilmoituksen. He eivät olleet saaneet häneen yhteyttä muutamaan viikkoon.

Poliisin käsityksen mukaan Arvalla ei ollut reissulla mukanaan paljonkaan omaisuutta, mutta vähäinenkin tavaramäärä on kateissa. Naisen pankkikortilla ei ole tehty ostoja katoamisen jälkeen.

Näkikö joku hiekkatiellä kävelevän naisen?

Tutkinnanjohtaja Juha Korhosen mukaan kaksikon visiitti Vesannolla on jäänyt monien paikallisten mieleen. Poliisi on saanut heistä runsaasti vihjeitä, mutta katoamismysteeri on yhä ratkaisua vailla.