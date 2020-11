Lisäksi poliisi julkaisi kuvan harmaasta takista, jonka kaltainen takki miehellä on todennäköisesti ollut yllään katoamisen aikohin. Poliisin on täytynyt menetellä näin, koska kadonneen omaiset eivät ole antaneet lupaa miehen nimen ja kuvan julkaisemiseen. Asiasta kertoo rikoskomisario Veli Pallonen Itä-Suomen poliisista.

Ei retkeilyharrastaja

Auto poliisin hallussa

Poliisi on kerran tehnyt maastoetsintöjä koirapartion avulla Karjalainen-järven lähimaastossa, mutta ainakaan tämän päivän aikana etsintöjä ei tehdä. Rikoskomisarion tietojen mukaan kadonnut on hyvissä ruumiinvoimissa oleva henkilö, joka voi kulkea yhden päivän aikana pitkiäkin matkoja maastossa.

– Koska hän on mahdollisesti voinut liikkua pitkiäkin p'ätkiä, etsintäaluetta on vaikea rajata. Hänen puhelimensa on paikantunut tukiasemaan Pohjois-Savon alueelle, mutta paikannusalue on hyvin laaja. Paikannustiedon avulla ei voida tarkasti selvittää, missä hän olisi kulkenut. Sittemmin hänen puhelimensa on sammunut.