Kadonneen Paulan mysteeri riivaa perhettä, tytär epäilee henkirikosta: "Tiedän, että äitini ei ole enää elossa" – poliisi tutkii tavallisena katoamisena

– Tiedän, että äitini ei ole enää elossa, hän sanoo.

9:43 Asiantuntijat kertovat, miten kadonnut ihminen löydetään.



Äidillä vaikeuksia liikkua

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Paula Leino-Mäkilän, 59, uskotaan kadonneen Harjavallan Vinnarissa maanantai-illan 9. joulukuuta ja tiistain 10. joulukuuta välisenä aikana.



Leino-Mäkilällä on vaikeuksia liikkua, mutta siitäkin huolimatta kotiin on jäänyt tyttären mukaan äidin auto ja hänen käyttämänsä rollaattori.



– Kotiin on jäänyt myös rahapussi, puhelin ja koira, joka on äidille kuin oma lapsi. Koira on jostain syystä juoksennellut aamulla kuuden aikaan äidin rivitaloyhtiön pihassa vapaana, kun naapuri on mennyt hakemaan postia, Koskinen kertoo.

– Naapuri on myös ihmetellyt, että äidin autotallin ovet ovat auki, vaikka illalla ne on olleet kiinni. Naapuri on mennyt koiran kanssa äitini ovelle ja huomannut että ovi on raollaan. Hän on huhuillut äitiäni ovelta mutta kukaan ei ole vastannut huhuiluun, hän sanoo.

Nämä seikat ovat keskeisiä syitä sille, miksi Koskinen epäilee, ettei hänen äitinsä ole itse lähtenyt kotoa vapaasta tahdostaan. Tytär kertoo, että yhteisillä kauppareissuillakin hänen äitinsä piti pysähtyä istumaan vähintään kerran.



– Ei hän ole voinut kauhean pitkälle päästä, hän toteaa.

– Katoaminen ei millään tapaa sovi äidin käytökseen eikä mitään viitteitä tällaiseen ollut. Äitini oli pari päivää aiemmin veljeni kanssa ostamassa joululahjoja ja oli luvannut paketoida veljenikin ostamat lahjat, Koskinen kertoo.



Toivoo poliisin avaavan rikostutkinnan

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Liikkumisen ongelmista huolimatta Leino-Mäkilää ei ole etsinnöistä huolimatta lähialueilta löydetty. Lähistöllä virtaa Kokemäenjoki.

Koskisella on omat epäiltynsä liittyen joihinkin äitinsä tuttaviin. Hän on kertonut epäilynsä poliisille, muttei halua lähteä ruotimaan niitä tarkemmin julkisuudessa.



Koskinen korostaa, että sataprosenttista varmuutta tapahtuneesta ei voi saada, ennen kun hänen äitinsä ruumis löydetään.



– Epäilykset ovat hirveän korkealla, hän kertoo.



Koskinen toivookin, että poliisi aloittaisi asiasta esitutkinnan. Henkirikoksen tutkinnassa poliisilla on käytössä kadonneen etsintää enemmän työkaluja tapahtumien selvittämiseen.



"En kuvitellut tällaista omalle kohdalleni"

Oli hänen äitinsä kohtalo ollut mikä tahansa, Koskinen toivoo, että hänet löydettäisiin pian.



– Että pääsisi jotenkin eteenpäin jatkamaan. Tätä asiaa on niin mahdoton käsitellä millään tavalla, tytär sanoo.

– Ei ikinä kuvittelisi, että tällaista tulisi omalle kohdalle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Poliisilla ei syytä epäillä rikosta

Komisario Matti Ala-Haavisto kertoo, ettei Leino-Mäkilän katomaisesta ole uutta tiedotettavaa.

– Tässä vaiheessa näillä käytettävissä olevilla tiedoilla emme epäile rikosta.

– Tilanne on nyt tämä.

Ala-Haavisto kertoo, että poliisi tiedottaa asiasta heti, jos tilanne muuttuu.

Poliisi ei etsi aktiivisesti

Katoamisen jälkeen Leino-Mäkilää on etsitty Vinnarin ja Kokemäenjoen alueelta sekä Harjavallan keskustasta.

– Etsintäolosuhteet ovat olleet haastavat ankarien kelien vuoksi. Joen vesi on ollut hyvin korkealla ja virtaukset voimakkaat, poliisi kommentoi naisen etsintöjä tammikuun alussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Poliisi kertoo, että sillä on tietoa siitä, kenen kanssa Leino-Mäkilä vietti aikaa ennen katoamistaan tai keneen hän on ollut viimeisimpänä yhteydessä. Myös läheisiä on kuultu.

Ala-Haaviston mukaan poliisi ei järjestä aktiivisia etsintäoperaatioita kadonneen löytämiseksi. Kaikilla alueen partioilla on tapaus tiedossa ja ne etsivät kadonnutta normaalin partiotoiminnan yhteydessä.

– Toivotaan että henkilö löytyy.



Poliisi kiinnostunut vihjeistä

Poliisi on toivonut vihjeitä tapaukseen liittyen. 59-vuotiaalla Leino-Mäkilällä epäillään olleen katoamishetkellä päällään yöpaita tai t-paita.



Hän on noin 160-senttimetrinen, ruumiinrakenteeltaan tukevahko sekä huonokulkuinen. Hänellä on tummat olkapäille ulottuvat hiukset.