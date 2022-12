Poliisi: Kadonneiden naisten taposta epäillyllä on muitakin väkivaltarikosten uhreja – vielä ei tiedetä, paljastuuko ympäri Suomea ajelleen miehen jäljiltä lisää ruumiita

Helsingin poliisi tiedotti tänään tutkivansa epäiltyä henkirikosta, johon liittyen käräjäoikeus vangitsi 51-vuotiaan Mika Moringin perjantaina 2. joulukuuta 2022. Poliisin tiedotteen mukaan epäilty henkirikos on tapahtunut elokuun puolivälin jälkeen. Poliisi epäilee, että kadonneeksi ilmoitettu Katja Miinalainen on joutunut henkirikoksen uhriksi.

– Olemme pystyneet identifioimaan henkilöitä, jotka ovat joutuneet tämän henkilön väkivallan kohteeksi. He eivät ole olleet poliisiin yhteydessä ja nyt rohkaisemme heitä ottamaan meihin yhteyttä. Me tiedämme, että tällä miehellä on uhreja enemmänkin kuin mitä nyt tiedetään, joten yhteydenottoja kaivataan, rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista kertoo.