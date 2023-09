Miksi selkäkipu joskus pitkittyy? Nämä tekijät voivat vaikuttaa

Yli kolmanneksella työikäisistä suomalaisista selkä on kipuillut viimeisen kuukauden aikana. Selkäliiton mukaan selkäkipu onkin hyvin yleistä, jopa 80 prosenttia aikuisista kokee selkäkipuja elämänsä aikana. Suurin osa selkäkivusta on kuitenkin hyvälaatuista kipua, joka paranee itsekseen. Aiheesta keskusteltiin elokuussa Huomenta Suomessa.

– Me rappeudutaan. Se on keski-ikäisten ongelma, ja tyypillisimmin selkäkipua esiintyy 40–55 ikävuoden välillä. Välilevy ja sen alapuolella naapurikudos, päätelevy, rappeutuu, ja se on kaikkein yleisin selkäkivun syy, kertoo fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolainen.