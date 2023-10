Treenaatko lantionpohjan lihaksia säännöllisesti? Se ei ehkä ole tarpeen: "Harva tietää, että..."

Naisten ja muiden vulvallisten päähän on saatu iskostettua ajatus siitä, että lantionpohjan lihaksia tulisi jumpata säännöllisesti välttääkseen virtsankarkailun ja repeämät synnytyksessä sekä tunteakseen enemmän seksin aikana. Todellisuudessa tyypillisempää on, että alueella on kireyttä kuin heikkokuntoisuutta.