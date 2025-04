Liikunnasta apua yli miljoonan suomalaisen toimintakykyä rajoittavaan vaivaan: "Ihan mielettömän tärkeä rooli"

Liikunta on lääke tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, eikä sen väkevyyttä saisi ylenkatsoa.

Suomalaisten yleisin syy lääkärikäynnille on tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Ne ovat myös suurin syy poissaoloille.

Mielenterveyden ongelmien jälkeen ne ovat myös toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle. Kyse on siis hyvin monia koskettava ongelma.

Yli miljoonalla on jokin pitkäaikainen tuki- tai liikuntaelinsairaus, joka rajoittaa toimintakykyä. Euroopassa joka neljännellä aikuisella on tuki- tai liikuntaelinsairaus. Yleisin on nivelrikko.

Liike on lääke

Liikunnalla on valtava rooli tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

– Sillä on ihan mielettömän tärkeä rooli, etenkin ihan sieltä lapsesta alkaen, kertoo Tuki- ja liikuntaelinliitto eli Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kinnunen on ollut mukana Euroopan Kivuntutkimusyhdistyksen työryhmässä, joka julkaisi viime vuonna suositukset, joiden mukaan pitkittyneen kivun tärkein ja ensisijainen hoito on liikunta.

– Luusto tarvitsee iskutyyppistä liikuntaa ja suunnanvaihteluita, Kinnunen kertoo.

On kuitenkin totta, että esimerkiksi nivelrikkoihin vaikuttavat myös geenit ja ikä.

– Ne ovat riskitekijöitä, joihin emme voi vaikuttaa, Kinnunen toteaa.

"Yleisin terveydenhuollossa kirjattu asia"

Kinnunen arvioi, että suomalaisessa terveydenhuollossa erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä voitaisiin tehostaa.

– On käsittämätöntä, että politiikan ohjelmissa ei löydy tuki- ja liikuntaelinsairauksille omaa pykälää. Se on kuitenkin yleisien terveydenhuollossa kirjattu asia, Kinnunen huomauttaa.

Kunnissa tulisi asukkaille mahdollistaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet, palvelut ja liikuntaneuvonta niin, että matalalla kynnyksellä pääsee liikkumaan vaivattomasti kotiovelta asti.

– Kaikkihan tietävät, että meidän pitäisi liikkua enemmän ja syödä terveellisemmin, mutta siihen tarvitaan myös tukea, Kinnunen muistuttaa.

Suomen fysioterapeuttiliiton mukaan tuki- ja liikuntaelinsairaudet maksavat Suomelle vuosittain miljardeja euroja.

– Puhutaan isosta kansantaloudellisesta asiasta, Kinnunen toteaa.

Entinen palomies ja kokemusasiantuntija Heikki Multaharju on käynyt läpi useita lonkkaleikkauksia ja joutui jäämään eläkkeelle parhaassa työiässä. Katso hänen kokemuksensa yllä olevalta videolta.