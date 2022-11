Saitko sinäkin tämän kirjeen kotiisi? Näissä vaaleissa vaikutetaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin: "Jos on näkemystä sateenkaariavioliitoista, äänestä"

Samaan aikaan nuorten äänestysaktiivisuus eri vaaleissa on alhainen. Vuoden 2022 aluevaaleissa 18-24 -vuotiaista äänioikeuttaan käytti vain 27,1 prosenttia ja vuoden 2021 kuntavaaleissa 35,4 prosenttia. Seurakuntavaaleissa nuorten äänestysaktiivisuus on jo huomattavan alhaista.

– Kysymys on nimenomaan siitä, että kirkolliskokouksessa ei ole sitä enemmistöä, mikä on nähtävillä työntekijöissä, Karasti sanoo.

Mikkelissä varoitus homoparin vihkimisestä, Helsingissä ei

– Täällä Mikkelissä on nyt tilanne, että samaa sukupuolta olevia pareja ei saa seurakunnan tiloissa vihkiä. Kirkkoherra ja kirkkoneuvosto voisivat siitä suoraan päättää, että sitä saa tehdä. Piispa täällä Mikkelissä on sellainen, joka minullekin varoituksia antaa.

Nuoret voisivat vaikuttaa yhteiskunnallisesti äänestämällä

– Kirkko on hirveän iso yhteiskunnallinen vaikuttaja. Miellä on tosi paljon valtaa vielä tällä hetkellä. Eli jos haluaa olla mukana muuttamassa koko yhteiskuntaa, niin kirkko on myös silloin relevantti toimija.

Aktiivisuus hiipuu aikuisiässä: "Rippikouluilla on valtava suosio"

– Nuoruudessahan on tietysti tärkeää kaverit ja se, että kokoonnutaan yhteen ja koetaan yhteyttä. Välillä yhteys muuttuu pyhän tunteeksi. Minusta se on kristillisyyden ytimessä, että toisen ihmisen kanssa oleminen on se pyhä asia. Jokainen kelpaa ja on rakastettu ja hyväksytty sellaisenaan kuin on, Karasti sanoo.