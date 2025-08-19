Suora lähetys: Historiallinen Kiirunan kirkko liikkuu

Kiirunan kirkon siirto-operaatio on käynnissä Norlannissa Ruotsissa. MTV Uutiset lähettää poikkeuksellisen operaation suorana lähetyksenä läpi yön.
Vuonna 1912 valmistuneen Kiirunan kirkkorakennuksen massiivinen siirto-operaatio alkoi. Kokonaisuudessaan kirkkoa siirretään noin viisi kilometriä.
Massiivinen kirkko siirtyy noin 0,5–1 kilometrin tuntivauhtia. Kirkolla on korkeutta noin 35 metriä ja leveyttä 40. Painoa rakennuksella on kokonaisuudessaan noin 672 tonnia. Siirto-operaatiota on suunniteltu kuusi ja valmisteltu kaksi vuotta. Tiistaiaamuna alkanut siirto kestää arviolta noin kaksi vuorokautta.
MTV Uutiset näyttää rakennuksen siirron livenä tämän jutun alussa.
Kiirunan kunta nimittää tapahtumaa historialliseksi ja kaksipäiväisen siirto-operaation ympärille on rakennettu paljon ohjelmaa. Verkkosivujen mukaan myös Ruotsia euroviisuissa edustanut suomalaisyhtye KAJ esiintyy juhlatilaisuudessa.
Koko Kiirunan keskusta muuttaa pikkuhiljaa Ruotsin valtio-omisteisen LKAB:n kaivoksen tieltä.