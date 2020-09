Kapinapappi jatkaa sateenkaariparien vihkimistä varoituksesta huolimatta – "Tulemme vuosien päästä vielä nauramaan näille jarruttajille"

Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa kansainvälisen työn pastorina työskentelevä Kovács haluaa korostaa, että KHO:n ratkaisu on nimenomaan hallinnollinen ja oikeudellinen. Siinä ei ole otettu kantaa siihen, mikä on moraalisesti oikein.

– Vaikka osa piispoista varmaan haluaa piiloutua tämän päätöksen taakse, niin tässä ei ole kyse mistään moraalisesta oikeudesta. Tuomiokapituli on muutenkin menetellyt väärin, sillä kyse on täysin omantunnon kysymyksestä ja minun tavastani tulkita Raamattua.

– Kantani ei ole muuttunut mihinkään. Tulkintani Raamatusta on se, että Jumala on rakkaus ja se kuuluu kaikille.

Arkkipiispa: Pallo on nyt kirkolla itsellään

– Kyllä tämä on ollut hyvin vaikea kysymys jo pitkään kirkossamme. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös selkeyttää tilannetta sen verran, että tämä on kirkon itsensä ratkaistava. Pallo on nyt vahvasti kirkolla itsellään ja tämän kanssa me jatkamme työskentelyä, Luoma toteaa.