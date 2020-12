Piispaksi valittu Mari Leppänen kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoja – lestadiolaisliikkeessä kasvanut pappi tietää, mitä on olla syrjitty ja ulos sysätty

Leppänen on oiva valinta heille, jotka toivovat tämän inhimillisen suuntauksen jatkuvan. Hän on nuorta polvea edustava nainen, joka ei paaluta, eikä varsinkaan rajaa ajatteluaan oman uskon varjelemiseen.

Kirkon auktoriteetti on historiaa

– Kun kirkkoon kuului 90 prosenttia väestöstä, se pystyi ikään kuin jostain ylhäältäpäin ja valta-asemastaan lausumaan näkemyksiään. Näin ei enää ole. Kirkon rooli on murroksessa, tunnustaa Leppänen.

– Iso kysymys on, osaammeko me asettua dialogiin muiden uskontojen ja myös uskonnottomien kanssa. Tarvitsemme kunnioittavaa vuoropuhelua, jossa olemme samalla viivalla. Löytävätkö henkiset etsijät vastauksia elämän isoihin kysymyksiin kirkosta? Mikä on kaiken merkitys ja mieli?