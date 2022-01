Kirkko tarjoaa nuorille walk in -terapiaa – tästä on kyse

Korona-aika on saanut erityisesti nuorten mielenterveyden rakoilemaan ja pidentänyt hoitojonoja. Kirkko haluaa olla mukana ongelman purkamisessa, minkä vuoksi se on ryhtynyt tarjoamaan alle kolmekymppisille niin sanottua walk in -terapiaa.

Ideana on, että nuori pääsee terapiaan matalalla kynnyksellä eli ilman ajanvarausta ja diagnoosia. Alkuhaastattelulomakkeen täyttämisen jälkeen nuori jää odottelemaan vapautuvaa terapeuttia, joita on paikalla yhtäaikaisesti muutama. Keskustelu terapeutin kanssa on tunnin mittainen.

Psykoterapeutti ja erityisnuorisotyönohjaaja Henna-Mari Kettusaari erityisnuorityönkeskus Snellusta kertoi Uutisaamussa, että 60 minuutin aikana tarkoitus on rajata nuoren mielessä pyöriviä aihealueita ja auttaa tätä ottamaan voimavaransa käyttöön muutosprosessien työstämisessä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Nuori on itse aktiivinen toimija. Hän ottaa vastuun siitä, millaista hoitoa ottaa vastuulleen ja minkälaisia muutosprosesseja lähtee työstämään.

Tarvittaessa kertaluontoiseksi tarkoitettuun walk in -terapiaan voi Kettusaaren mukaan tulla toistekin.

Yksikin keskustelu ja kohtaaminen voi auttaa

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmillä toimivaa walk in -terapiaa on jo kokeiltu Tampereella. Keväällä toimintamalli laajenee Helsinkiin ja Keravalle. Helsingin Itäkeskuksessa walk in -terapia avautuu 24. tammikuuta.

Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen uskoo, että yksikin keskustelu voi auttaa mielenterveysongelmien kanssa painivaa nuorta. Hän muistuttaa, että yhteisöllisyys on tärkeää erityisesti nuorille. Yksinäisyys tuntuu kuin fyysinen kipu ja voi pahimmillaan sairastuttaa ja syrjäyttää, jolloin henkilökohtaisesta ongelmasta tulee uhka myös yhteiskunnalle.

Uutisaamu nähdään MTV3-kanavalla joka arkiaamu kello 6.25-9.30 välisenä aikana. Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä.

Virtuaaliset palvelut eivät korvaa aitoja kohtaamisia, Kokkonen sanoo.

– Puhelin tai verkkopalvelu ei koskaan korvaa toista ihmistä ja inhimillistä kontaktia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Terapiaa nuoren ehdoilla

Kirkon järjestämässä toiminnassa on aina kristillinen vivahde, mutta Kokkosen ja Kettusaaren mukaan walk in -terapiassa toimitaan asiakkaan ehdoilla. Nuoren puolesta ei esimerkiksi rukoilla, ellei hän itse sitä toivo.

Idea walk in -terapiaan on saatu Kanadasta. Kokkonen ei pistäisi pahakseen, jos toimintamalli leviäisi myös Suomen sisällä järjestöihin ja kuntiin.

– Olennaista on, että lapset ja nuoret löytävät sen avun. Toissijaista on, että mistä se löytyy, Kokkonen totesi Uutisaamussa.