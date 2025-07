Jätkäsaaressa kuolleita nuoria muistetaan kolmessa eri jumalanpalveluksessa Helsingissä – pappi: "Tapaus koskettaa laajemminkin"

Helsingin Jätkäsaaressa lauantai-iltana menehtyneitä nuoria muistetaan sunnuntaimessuissa. Tuomiokirkkoseurakunta tarjoaa keskusteluapua.

Helsingin Tuomiokirkossa, Vanhassa kirkossa ja Jätkäsaaren Hyvän toivon kappelissa muistetaan lauantai-iltana menehtyneitä nuoria.

Kaksi noin 15-vuotiasta tyttöä putosi rakennuksen katolta alas Jätkäsaaressa.

– Tämä on iso menetys ja shokki läheisille. Seurakunta haluaa olla tukena ja kulkea rinnalla surussa, kertoo Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Hannu Varkki MTV Uutisille.

– Messu on kaikille avoin. Tapaus koskettaa laajemminkin ja on tärkeä osoittaa yhteistä suremista. Haluamme tarjota apua ja yhteisen jakamisen mahdollisuutta myös kaupunginosalle, jota tämä on koskettanut.

Helsingin Tuomiokirkko ja Vanha kirkko tarjoavat keskusteluapua tänään kello kymmenen alkaneiden sunnuntaimessujen jälkeen.

Jätkäsaaren Hyvän toivon kappelissa nuoria muistetaan kello 12 alkavassa messussa, jonka jälkeen keskusteluapua on tarjolla kello 13–17 aikaan.

Messujen lisäksi seurakunta tarjoaa myös puhelinapua.

Keskusteluapua tarjolla myös muualla

Nuorille ja aikuisille voi syntyä ahdistusta vakavien onnettomuuksien vuoksi.

Keskusteluapua saa esimerkiksi seuraavilta tahoilta:

Oman hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen numerosta, Mieli ry:n kriisipuhelimesta ympäri vuorokauden 09 252 50111, Helsingin kaupungin kriisipäivystyksestä joka päivä kellon ympäri numerosta 09 310 44222 ja kirkon palvelevasta puhelimesta 0400 221 180 joka päivä kello 18–24.

Artikkelia päivitetty 20.7.2025 klo 11.50 Lisätty tietoa tahoista, jotka tarjoavat keskusteluapua puhelimitse.