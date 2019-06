Suomen ensimmäisen rippikouluelokuvan ohjaaja meni seuraamaan helsinkiläisnuorten riparia ja yllättyi: "Papit olivat liberaalimpia ja progressiivisempia kuin arvasinkaan"

Jos kirjoittaa kuin täti Tampereelta, tätiä pitää neuvoa

– Sinun pitää kysyä sitä näyttelijöiltä. Olen kyllä sanonut nuorille, että jos käsikirjoituksessa on repliikkejä, jotka oikein huutavat, että "nyt on täti Tampereelta kirjoitellut", niin muuttakaa.

Nuorilta tulee pelkästään kehuja. 15-vuotias Linnea Skog on jo miltei konkari alalla. Hän sai 12-vuotiaana Jussi-patsaan roolistaan elokuvassa Tyttö nimeltä Varpu. Nyt hän esittää hiukan tyrkkyä pissistä Jennaa.

– Tuollaisia jennoja on varmasti olemassa. Hän on aika ärsyttävä, tuo itseään esille ja kiusaa muita tajuamatta, miten käyttäytyy. Mutta hänellä on myös herkkyyttä, kuvailee Linnea Skog.