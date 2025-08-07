Kirkkojen kellot soivat ympäri maata rauhan puolesta

Aloite kellojen soittamisesta tuli Norjan kirkolta.
Suomen evankelis-luterilaisissa tuomiokirkoissa soitettiin kirkonkelloja Lähi-idän rauhan puolesta torstaina.
Iltapäivällä neljän aikaan kirkonkellot soivat eri puolilla maata, kun seurakunnat osallistuivat tempaukseen mahdollisuuksiensa mukaan.
Aloite kellojen soittamisesta tuli Norjan kirkolta, jonka piispat kutsuivat pohjoismaisia kirkkoja ja seurakuntia osallistumaan yhteiseen rauhankellojen soittamiseen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vastasi kutsuun kaikkien yhdeksän hiippakunnan voimin.
Toukokuussa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat vetosivat välittömän tulitauon saamiseksi Gazaan ja rauhan saavuttamiseksi Lähi-idän alueella.
Gazan sodan loppuminen näyttää kuitenkin karkaavan yhä kauemmaksi, kun israelilaismediat kertoivat alkuviikosta Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun aikovan esittää Gazan kaistan valtaamista kokonaan.