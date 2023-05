Sairaalloisen lihavien synnyttäjien määrä kaksinkertaistui 15 vuodessa: Lääkärit kertovat, miten ylipainon riskejä raskauden aikana voidaan vähentää

MTV:n 29.4.3023 julkaisemassa artikkelissa kävi ilmi, että sillä, miten riskit otetaan ylipainoisen odottajan kanssa esille neuvolassa ja synnytyssairaalassa, on kuitenkin iso merkitys.

Lohjan sairaalassa työskentelevä naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, osastonylilääkäri Hanna Rouhe on samaa mieltä siitä, että riskeillä pelottelun sijaan ylipainoista odottajaa tulisi kuunnella ja motivoida toimimaan oman ja vauvansa terveyden hyväksi parhaalla tavalla.

– Itse puhun yleensä todella vähän riskeistä ja yritän löytää keinoja, joilla tuleva äiti voi itse parantaa mahdollisuutta siihen, että raskaus ja synnytys sujuvat hyvin ylipainosta huolimatta. Pyrin tuomaan sellaista ajatusta esille, että kun toimit näin ja me teemme osamme, niin pienennämme riskiä näihin asioihin raskauden ja synnytyksen aikana.

– On olemassa ylipainoisia ihmisiä, jotka ovat muuten täysin terveitä ja heillä myös raskaus ja synnytys voi sujua ongelmitta. Toisaalta on myös normaalipainoisia odottajia, joilla voi ilmetä ongelmia. Siinä mielessä paino ei ole ainoa määrittävä asia, mutta ylipainoisella ne ilmenevät ongelmat ovat usein vakavampia ja niitä on enemmän kuin normaalipainoisilla.