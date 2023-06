Poikkeavuus sikiöseulonnassa voi johtaa vaikeaan päätökseen – "Me lääkärit emme koskaan suosittele raskaudenkeskeytystä"

Sikiöseulontoihin osallistuminen on Suomessa vapaaehtoista, mutta noin 98 prosenttia odottajista osallistuu ainakin kromosomipoikkeavuuksia etsivään alkuraskauden yhdistelmäseulontaan ja sitäkin useampi keskiraskaudessa tehtävään rakenneseulontaan. Näin kertoo Tyksin naistentautien ja synnytysten osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja Eeva Ekholm .

– Ensimmäisen ultraäänen tarkoituksena on ensisijaisesti arvioida raskauden kestoa ja tarkistaa sikiöiden lukumäärä. Lisäksi mitataan niskaturvotus. Niskaturvotuksen ja verikoetuloksen perusteella arvioidaan sikiön riskiä trisomia 21:een ja trisomia 18:aan, Ekholm kertoo.

Suomessa on tutkittu sikiöiden kromosomipoikkeavuuksia 1970-luvulta lähtien. Rakennepoikkeavuuksien ultraäänitutkimukset käynnistyivät 1980-luvulla ja ensimmäiset seerumiseulat 1990-luvulla.

Seulonnat yhtenäistänyt valtioneuvoston asetus astui voimaan vuonna 2007. Siitä lähtien kunnilla ja nyttemmin hyvinvointialueilla on ollut velvollisuus tarjota sikiöseulonnat kaikille raskaana oleville.

"Perhe päättää aina itse, haluavatko he jatkaa raskautta"

Mahdollisia geneettisiä syitä raskaudenkeskeytyksiin on valtava määrä, eikä erillisten diagnoosien lukumäärää saati luetteloa pysty antamaan. THL:n ylläpitämään epämuodostumarekisteriin kerätään tiedot ainoastaan rakenteellisista epämuodostumista ja kromosomipoikkeavuuksista, ei esimerkiksi geneettistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista sairauksista.

Jos poikkeavuus on vakava, edessä voi olla harkinta raskauden jatkamisesta tai päättämisestä.

– Me lääkärit emme koskaan suosittele raskaudenkeskeytystä. Meidän tehtävänämme on antaa perheelle mahdollisimman kattavasti informaatiota heidän oman päätöksensä tueksi. Perhe päättää aina itse, haluavatko he jatkaa raskautta vai keskeyttää sen, Ekholm sanoo.