Asap Rocky saattoi paljastaa veikeällä tavalla hänen ja Rihannan kolmannen lapsen sukupuolen

Räppäri Asap Rocky ja artisti Rihanna paljastivat toukokuussa odottavansa kolmatta lastaan.

Räppäri Asap Rocky, 36, tuli ehkä äskettäin paljastaneeksi hänen ja artisti Rihannan, 37, kolmannen lapsen sukupuolen.

Muusikko osallistui Smurffit-musikaalikomedian maailmanensi-iltaan Brysselissä, Belgiassa 28. kesäkuuta puolisonsa kanssa.

Asap Rocky ja Rihanna ihastuttivat Smurffit-elokuvan ensi-illassa Brysselissä./All Over Press

Punaisella matolla Entertainment Tonightin juontaja Kevin Frazier kysyi räppäriltä, onko lapsi tyttö, jota hän on odottanut.

– On se, on se, Asap Rocky vastasi.

Hän heilutteli kädessään Smurffiina-lelua, jolle Rihanna antaa elokuvassa äänensä, ja sanoi kameralle: ”Juuri tässä, juuri tässä”.

Voit katsoa Entertainment Tonightin haastattelun alta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Rihanna esitteli Brysselin punaisella matolla vauvamahaansa vaaleansinisessä Chanelin tilaustyönä tehdyssä, paljeteilla, kristalleilla ja höyhenillä koristellussa, puoliksi läpikuultavassa silkkisifonitopissa ja -hameessa.

Rihanna oli valinnut ensi-iltaan ylleen Smurffit-teemaan sopivan vaaleansinisen Chanelin asun./All Over Press

Rihanna ja Rocky ovat jo poikien RZA:n, 3, ja vuoden ikäisen Riotin vanhemmat.

Pariskunta nähtiin hiljattain myös Pariisin miesten muotiviikoilla, jonne he toivat nuorimman poikansa Riotin Rockyn AWGE-muotinäytökseen 27. kesäkuuta.

Rihanna ja Rocky paljastivat odottavansa kolmatta lastaan vuoden 2025 Met-gaalassa toukokuussa. Lähde kertoi aiemmin Peoplelle, että pari on innoissaan perheenlisäyksestä.

– Rihanna on aina halunnut ison perheen, joten hän ei voisi olla enempää innoissaan. He eivät malta odottaa, että saavat pojilleen toisen sisaruksen. He halusivat saada lapsensa iältään lähelle toisiaan, jotta he voisivat kasvaa yhdessä ja jakaa läheisen siteen, sisäpiiriläinen kertoi Peoplelle.

Smurffit-elokuva julkaistaan Suomessa 16. heinäkuuta.

Lähde: People