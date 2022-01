Aliarvioitu tekijä lihomisen taustalla? Norjalaistutkijat syyttävät arjen esineitä

Hormoneilla on näppinsä pelissä myös aineenvaihdunnassa. Nyt norjalais-saksalainen tutkijatiimi on saanut vihiä siitä, että päivittäinen altistuminen muovituotteiden kemikaaleille voi johtaa myös lihomiseen. Tutkijoiden mukaan kemikaalit voivat olla tärkeä mutta aliarvioitu ympäristötekijä lihavuuden lisääntymisen taustalla.

Muovien kemikaalit lisäsivät rasvasoluja

Tunnistamattomat kemikaalit terveysuhka?

Ylipaino on maailmanlaajuinen ongelma

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että lihavien ihmisten määrä maailmassa on kolminkertaistunut vuodesta 1975. Maailmassa on arviolta 2 miljardia vähintään ylipainoista aikuista ja määrä on kasvussa.