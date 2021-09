Sähköpotkulaudalla 70 kilometriä tunnissa, pitäisikö nopeutta rajoittaa lailla? Poliisilta tyly viesti: "Sen pystyy aina kiertämään"

Ei saa kyydittää

Näyttämisen halu humalassa

– Usein näihin tapauksiin liittyy näyttämisen halu ja myös humalatila. Valitettavan yleinen on myös näky, missä sähköpotkulaudan kyydissä on kaksi, jopa kolme henkilöä.

Tyypillisimmät onnettomuustilanteet ovat sellaisia, joissa kääntyvä auto ei ole huomioinut sähköpotkulautaa tai sähköpotkulaudalla on ajettu suojatiellä suoraan auton eteen. Katajisto lisää myös, että jalkakäytävällä ajaminen sähköpotkulaudalla on varsin yleistä. Pelkästään Turussa on kirjattu 18. elokuuta alkaen noin 80 tapausta, joissa jalkakäytävällä on ajettu sähköpotkulaudalla tai polkupyörällä.