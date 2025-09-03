Näin paljon yksi sähköpotkulautaturma maksaa potilasta kohden

Päivystyksessä hoidettu sähköpotkulautaonnettomuus maksaa keskimäärin reilut 3 000 euroa potilasta kohden.
Asia ilmenee Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimuksesta, jossa selvitettiin, paljonko suoria ja epäsuoria kustannuksia onnettomuuksista aiheutuu.
Neljässä vuodessa onnettomuuksien kokonaiskustannukset olivat noin 2,9 miljoonaa euroa. Summassa ovat mukana onnettomuuksista aiheutuneet hoito- ja sairauspoissaolokulut.
Tutkimuksen aineisto koostui yli tuhannesta Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksessä hoidetusta sähköpotkulaudalla loukkaantuneesta potilaasta kevään 2019 ja syksyn 2022 välisenä aikana.