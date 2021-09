”Kyllä tuo huimapäisyyttä vaatii” – Liikenneturvan asiantuntija katsoi videon Itäväylän sähkölautakaaharista

Viime aikoina on tullut ilmi tapauksia, joissa sähköpotkulaudalla on ajettu hurjaa vauhtia väärässä paikassa. Liikenneturvan tutkimuspäällikkö arvioi, että monella sähköpotkulautaa käyttävällä on edelleen aukkoja tiedoissa, mutta myös asenteessa.