Poliisi MTV:lle: Kuopion skuutti oli mahdollisesti viritetty – onnettomuudessa loukkaantui kaksi teiniä

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että sähköpotkulautaan olisi tehty muutoksia.

Sähköpotkulautaonnettomuudessa Kuopiossa oli sunnuntaina osallisena kaksi 15-vuotiasta poikaa. Heidän tilansa on poliisin viimeisimmän tiedon mukaan vakaa.

Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja vammantuottamuksena.

– Paikalla olijoiden mukaan sähköpotkulaudan nopeus on ollut yli sallitun, rikosylikonstaapeli Tuomas Hyvönen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo MTV Uutisille.

"Viritetty laite"

Suurin sallittu nopeus kevyille sähköajoneuvoille, kuten sähköpotkulaudoille, on Suomessa lain mukaan Suomessa 25 kilometriä tunnissa.

Poliisi on suorittanut teknistä tutkintaa Kuopion onnettomuusvälineeseen, eli sähköpotkulautaan. Poliisilla on syytä epäillä, että sähköpotkulautaan olisi tehty muutoksia, eli laite oli niin sanotusti viritetty.

– Hyvin mahdollista, rikosylikonstaapeli Hyvönen vahvistaa.

Sähköpotkulaudan virittäminen tarkoittaa sitä, että sen ohjelmistoon on tehty muutoksia nopeusrajoituksen poistamiseksi.

Mikäli sähköisen liikkumisvälineen maksiminopeus on yli 25 kilometria tunnissa tai maksimiteho yli yksi kilowattia, laite ei voi olla jalankulkua avustava liikkumisväline tai kevyt sähköajoneuvo, lainsäädännössä linjataan.

Poliisi jatkaa tarkemman nopeuden selvittämistä teknisin menettelyin ja henkilötodisteluin. Poliisi ei tässä kohtaa vahvista, millaista nopeutta Kuopion onnettomuuden sähköskuutti oli viritetty kulkemaan.

Poliisi tiedotti onnettomuudesta sunnuntaina

MTV Uutiset sai sunnuntaina illalla tiedon poliisitehtävästä Kuopion Lehtoniementiellä.

– Alamäkeä kovaa vauhtia ajaessaan kuljettaja oli menettänyt ajokin hallinnan ja sähköpotkulauta oli kaatunut, poliisi kuvaili onnettomuutta.

Tapahtumapaikalla olleen silminnäkijän mukaan tehtävään osallistui poliisiyksikön lisäksi kaksi lääkäriä ja kaksi ensihoidon työntekijää.

– Kuljettaja loukkaantui tilanteessa vakavasti ja matkustaja lievemmin, ja heidät toimitettiin hoidettaviksi Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, poliisi tiedotti sunnuntaina.