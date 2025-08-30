Viritetty sähköpotkulauta voi viedä hengen

Suurin sallittu nopeus kevyille sähköajoneuvoille on Suomessa lain mukaan 25 kilometriä tunnissa.

Tänä vuonna jo lähes sata ihmistä on loukkaantunut onnettomuuksissa, joihin liittyy sähköavusteinen polkupyörä tai kevyt sähköajoneuvo, kuten sähköpotkulauta.

Määrä on kasvanut viime vuodesta, jolloin tapauksia tuli poliisin tietoon koko vuoden ajalta 133.

Vaaratekijöitä kyseisissä ajoneuvoissa ovat liian suuret ajonopeudet ja ajokokemuksen puute. Poliisi on havainnut liikenteessä viritettyjä kevytsähköajoneuvoja, joissa laitteiden ohjelmistoon on tehty muutoksia nopeusrajoitusten poistamiseksi.

Sitä nopeampaa kulkevat ovat tieliikenteessä laittomia.

– Sähköpotkulaudoissa on aika pienet pyörät. Jos miettii, että sellaisella mennään esimerkiksi seitsemääkymppiä, niin ei siinä tarvitse olla hirveän iso kuoppa, että se käsistä lähtee ja kuljettaja saattaa löytää itsensä pöpeliköstä tai jostain muualta, toteaa poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

Kallio huomauttaa, että tällaisessa tilanteessa voi olla rajutkin seuraukset ja vammautumiset edessä.

Lakimuutoksista ja rajoituksista huolimatta kevyillä sähköajoneuvoilla sattuneet onnettomuudet ovat kasvussa, eivätkä kaikki onnettomuudet edes tule poliisin tietoon.
 

