Poliisi Helsingissä 80 km/h potkulautailleelle: "Siinä käy automaattisesti huonosti" – näin mahdotonta kyseisestä menopelistä on tehdä laillinen liikenteeseen

Poliisi on törmännyt viime aikoina tapauksiin, joissa sähköpotkulaudalla on päästelty hurjaa vauhtia väärässä paikassa. Helsingin poliisin komisario muistuttaa, millaisiin seuraamuksiin ylinopeus yleisellä tiellä voi johtaa, jos alla on laiton sähköpotkulauta.