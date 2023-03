Sadat lapset katoavat vuosittain sijaishuoltopaikoista ilman että kukaan etsii heitä – "Lastensuojelujärjestelmä on epäonnistunut, eikä yhteiskunta välitä näistä lapsista"

– Meillä on vaikeuksia saada tarkkaa kuvaa hatkaamisen laajuudesta, koska lasten katoamisia sijaishuoltopaikoista ei tilastoida. Ja sitä pienimuotoista tilastointia, jota poliisi tekee, ei julkaista, kertoo kehittämispäällikkö Onni Westlund Pesäpuu ry:stä.

– Se voidaan kuitenkin sanoa, että yksittäisiä hatkoja on tuhansia vuosittain ja vuosittain hatkassa on satoja lapsia. Tämä on se, mitä voimme ilmiön kokoluokasta sanoa.